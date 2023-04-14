ضربة موجعة تورط الرجاء المغربي قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

أعلن نادي الرجاء المغربي، تعرض لاعبه محمد مكعازي لإصابة قوية قبل مواجهة الأهلي في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي، نظيره الرجاء المغربي يوم 22 أبريل الجاري على إستاد القاهرة الدولي، بينما يقام لقاء الإياب يوم 28 من نفس الشهر على ملعب “محمد الخامس” بالدار البيضاء.

وقال نادي الرجاء المغربي في بيان رسمي:" تعرض اللاعب محمد مكعازي لإصابة على مستوى المرفق في مباراة دور ثمن نهائي كأس العرش أمام حسنية أكادير، وقد أثبتت الفحوصات وجود كسر بالمرفق الأيسر وسيخضع على إثرة للعلاجات الطبية اللازمة".

وأضاف البيان:" تتمنى كل مكونات وجماهير الرجاء الرياضي الشفاء العاجل للاعبها محمد المكعازي والعودة سريعا للميدان".

بيان الرجاء المغربي

طاقم سوداني لإدارة لقاء الأهلي والرجاء:

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عين طاقم تحكيم سوداني لإدارة لقاء الذهاب بين الأهلي والرجاء المغربي، بقيادة حكم الساحة محمود علي إسماعيل.