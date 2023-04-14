التعليم: مفيش امتحانات لطلاب المدارس في عيد القيامة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لن يتم عقد أي امتحانات لطلاب المدارس خلال عيد القيامة المجيد الذي يحتفل به الاخوة الاقباط الأحد القادم .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن جميع المديريات والادارات التعليمية والمدارس لديها تعليمات بمراعاة أعياد الإخوة الأقباط اثناء وضع جداول الامتحانات .

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها تتوجه لجميع المعلمين والطلاب الاقباط بالتهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد المقرر الاحتفال به الأحد.

ومن المقرر أن يترأس مساء غد السبت قداسة البابا تواضروس الثاني صلوات عيد القيامة المجيد من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

وسوف يحضر صلوات عيد القيامة المجيد من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية ، كبار رجال الدولة والمحافظين والدبلوماسيين وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب والصحفيين والإعلاميين والشخصيات العامة .

وسوف يتم نقل صلوات عيد القيامة المجيد من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية ، عبر قنوات التليفزيون المصري والقنوات الفضائية القبطية والصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وقررت البورصة المصرية تعطيل التداول يومي الأحد والاثنين الموافق 16 / 17 أبريل 2023 ، بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء 18 أبريل 2023.