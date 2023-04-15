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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تشبه ماجدة زكي.. مريم أشرف زكي تكشف كواليس دخولها لمجال التمثيل

مريم أشرف زكي
مريم أشرف زكي

‏قالت الفنانة مريم أشرف زكي أن دورها في "مسلسل ستهم"، مع والدتها النجمة روجينا هي التجربة الأولى لها في مجال التمثيل وأن أهلها دائما كانوا يفضلون خوضها لتجربة التمثيل بمفردها ومجهودها الشخصي بالإضافة إلى دخولها للجامعة وصغر سنها هو الذي جعلهم متخوفين من المجازفة.

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وتابعت مريم أشرف زكي خلال برنامج "التاسعة"، المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن دراستها لمجال التمثيل والإخراج هي ما شجعتهم وشجعتها لخوض هذه التجربة الأولى لها ووجهت الشكر لـ رؤوف عبد العزيز وناصر عبد الرحمن مخرج ومؤلف المسلسل الذين أعطوها هذه الفرصة وأنهم قد شاهدوها من قبل وشعروا أنها ستجيد أداء هذه الشخصية في "مسلسل ستهم".

 

الشبه بينها وبين ماجدة زكي

 

‏وأوضحت مريم أشرف زكي  أنها سعيدة وفخورة بتشبيهها بعمتها الفنانة ماجدة زكي وأنها بالفعل تشبهها في الشكل وأيضا في الأداء التمثيلي، متابعة أنها تميل إلى مدرسة والدتها الفنانة روجينا في التمثيل و تتمنى أن تكون مثلها.

مريم أشرف زكي ماجدة زكى روجينا اشرف زكي مسلسل ستهم

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