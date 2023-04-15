زلزال متوسط يضرب الغردقة بقوة 4.57 ريخترعلى عمق 23 كيلو

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، اليوم السبت، الموافق 15 أبريل 2023، هزة أرضية، علي بعد 37 كيلو متر شمال شرق الغردقة.

زلزال يضرب الغردقة

وأوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، أن الزلزال كان بقوة 4.57 درجة على مقياس ريختر، حيث ‏شعر بعض المواطنين بهذه الهزة.

وأشار الدكتور جاد القاضي أنه ولَم يصل للمعهد اى بلاغ بوقوع إصابات لكن قيام بعض المواطنين بسماع صوت وذلك نتيجة الهزة سطحية.

القوة : 4.57 درجة على مقياس ريختر.

خط العرض: 27.50 شمالا

خط الطول: 34.07 شرقا

العمق : 23 كم