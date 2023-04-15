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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حفل ديني لتكريم حفظة القرآن بمدينة الحسنة

حفل ديني بمدينة الحسنة
حفل ديني بمدينة الحسنة لحفظة القرآن الكريم

نظمت إدارة أوقاف الحسنة  محافظة شمال سيناء، حفل  ديني لتكريم لحفظة القرآن الكريم ، تحت رعاية المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مدينة الحسنة ، وإشراف  فضيله الدكتور محمد محمد شبانه إمام وخطيب مسجد الرحمان بالحسنة ،وناديه ضيف الله ،موجه بالتربية والتعليم ،و متطوعه لتحفيظ القرآن الكريم ، وعدد من الأهالي و المشايخ بمركز ومدينة الحسنة. 

 

جوائز مالية:

 

 حيث تم تكريم الفائزين بجوائز مالية وشهادات تقدير  لحفظة كتاب الله القرآن الكريم منهم:

_ الطالبه هدى عيد على ، حافظه للقران الكريم كاملا مع التجويد حفص عن عاصم،  والطالبة حنان عطيه حسين،  وندى محمود عيد حافظتين لربع القرآن الكريم ، والطالبة ريم عيد على حافظه لخمس أجزاء من القرآن الكريم  

وحفظ أربعة أجزاء وهم :- 
( رويدا صلاح عبد الخالق _ نانسى محمد محروس _ ندى عادل محمود ) .

ومنهم حفظ ثلاثة أجزاء وهم:فرح محمد أحمد

وقال رئيس مدينة الحسنة ،ان مسيرة العطاء  تستمر فى تحفيظ الأبناء  كتاب الله لتكتمل الصور الجميله والتى تجسيد القيم والمبادئ الدينية والأخلاق الحميدة والموروثات الدينية  و العادات والتقاليد السامية لأبناء وبنات مركز ومدينة الحسنة .
 

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الحسنة حفل ديني حفظة القرآن

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