حفل ديني لتكريم حفظة القرآن بمدينة الحسنة

نظمت إدارة أوقاف الحسنة محافظة شمال سيناء، حفل ديني لتكريم لحفظة القرآن الكريم ، تحت رعاية المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مدينة الحسنة ، وإشراف فضيله الدكتور محمد محمد شبانه إمام وخطيب مسجد الرحمان بالحسنة ،وناديه ضيف الله ،موجه بالتربية والتعليم ،و متطوعه لتحفيظ القرآن الكريم ، وعدد من الأهالي و المشايخ بمركز ومدينة الحسنة.

جوائز مالية:

حيث تم تكريم الفائزين بجوائز مالية وشهادات تقدير لحفظة كتاب الله القرآن الكريم منهم:

_ الطالبه هدى عيد على ، حافظه للقران الكريم كاملا مع التجويد حفص عن عاصم، والطالبة حنان عطيه حسين، وندى محمود عيد حافظتين لربع القرآن الكريم ، والطالبة ريم عيد على حافظه لخمس أجزاء من القرآن الكريم

وحفظ أربعة أجزاء وهم :-

( رويدا صلاح عبد الخالق _ نانسى محمد محروس _ ندى عادل محمود ) .

ومنهم حفظ ثلاثة أجزاء وهم:فرح محمد أحمد

وقال رئيس مدينة الحسنة ،ان مسيرة العطاء تستمر فى تحفيظ الأبناء كتاب الله لتكتمل الصور الجميله والتى تجسيد القيم والمبادئ الدينية والأخلاق الحميدة والموروثات الدينية و العادات والتقاليد السامية لأبناء وبنات مركز ومدينة الحسنة .

