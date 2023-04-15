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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني : عيد القيامة المجيد يهل على مصر وهي واحة الأمن والاستقرار

النائب أحمد محسن
النائب أحمد محسن

هنأ النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بني سويف، قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجموع الإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة بالخير والبركات على الوطن بكامله.

وقال محسن، في بيان التهنئة، إن عيد القيامة المجيد هو مناسبة دينية جليلة، يسعد بها الأقباط والمسلمين معا، فأعيادنا وأفراحنا واحدة ونسيجنا الاجتماعي واحد وصلب على مدى الدهر.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن عيد القيامة المجيد يهل على مصر في أيام رمضان المباركة، لتتحد أعياد المسلمين والاقباط معا، وتتجسد مسيرة التلاحم والوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن السنوات الماضية أثبتت نجاحا هائلا للقيادة السياسية المصرية في تعزيز الوحدة الوطنية ودحر الارهاب والتصدي للمخاطر والتطرف ضد المسلين والاقباط معا، فمصر هى مسيرة وطن جسد للإنسانية على مر التاريخ، قيم السمو والحضارة والنماء والوحدة الوطنية.

واختتم النائب احمد محسن، بالدعوة إلى الله أن تظل مصر حصن الأمن والاستقرار، ورمزاً ومنارة تضيء للعالم بفضل وحدة أبنائها ورعايتهم، مهنئا الأقباط بعيد القيامة المجيد، ومتمنيا السعادة لهم جميعا في وطن تعلوه قيم الأمن والاستقرار والتعاون والتسامح والإخاء، ورفض العنف والتطرف أي كان مصدره.

عيد القيامة البابا تواضروس مجلس الشيوخ مستقبل وطن الوحدة الوطنية

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