عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط مخبز لتصرفه في الدقيق المدعم وتجميع البطاقات التموينية بالبحيرة

تموين البحيرة
تموين البحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر حملة على المخابز بمدينة دمنهور  اسفرت عن ضبط أحد المخابز لقيامة بالتصرف في كمية من الخبز بالإضافة الى تصرفه في عدد ١٥ شيكارة  دقيق  مدعم  وتجميعه عدد ١٥٠ بطاقه تموينيه.

txt

17 ضحية.. ننشر أسماء مصابى حادث إنقلاب سيارة عمال بالبحيرة

txt

إصابة 17 شخصا فى إنقلاب سيارة عمال بالبحيرة

وأشار وكيل وزارة التموين انه تم التحفظ على البطاقات وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والرادعة حيال صاحب المخبز حيث سيتم غلقة لمدة شهر وبعدها سيتم تخفيض حصته مع تكثيف الرقابة والمتابعة وخلال تلك الفترة سيتم إسناد حصته للمخابز المحيطة وتوفيرها بسيارات للمواطنين بذات منطقة المخبز
مؤكدا عل إستمرار حملات الرقابة التموينية ليلاً ونهاراً للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.

في إطار جهود محافظة البحيرة بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة.

البحيرة محافظة البحيرة مديرية التموين وزارة التموين حملات الرقابه الرقابة التموينية وكيل وزارة التموين مديرية التموين والتجارة الداخلية مديرية التموين والتجارة الرقابة والمتابعة جودة السلع المعروضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجمعة ولا السبت| البحوث الفلكية تفجر مفاجأة عن أول أيام العيد

تعرف على وجهة ديانج بعد رحيله عن الأهلي .. وبدلائه للموسم المقبل

دعاء فك السحر فورا.. 31 كلمة كشفها الشيخ الشعراوي لعلاج كل داء والعين والحسد

الجيش السوداني : نحارب قوات متمردة تريد السيطرة على المواقع الاستراتيجية

الزمالك يتقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي .. اعرف السبب

240 جنيهًا.. تراجع بأسعار الذهب ومفاجأة في عيار21 الآن قبل العيد

مصر للطيران: وقف الرحلات الجوية إلى مطار الخرطوم لمدة 72 ساعة.. تفاصيل

حمدي فتحي يعلق على إصابة نجم فاركو عقب مباراة الأهلي.. شاهد

ترشيحاتنا

أعلى شهادات الإدخار في البنوك المصرية .. عائدات شهرية وسنوية

أصبح فيروس موسمي.. أعراض صادمة منتشرة لـ كورونا

ليست كورونا| تحذيرات من انتشار جائحة فتاكة فى العالم العام المقبل .. تفاصيل مرعبة

وولفرهامبتون يفوز على برينتفورد بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي

برايتون يهزم تشيلسي ويزيد معاناته في الدوري الإنجليزي

بعد تطورات الأوضاع .. وزير الخارجية البريطاني يوجه رسالة للسودانيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحق نفسك بسرعة .. اكتشف أعراض مرض الزهايمر

فى هذه الحالة لا تصاب بالتسمم.. كيفية تقليل أضرار الرنجة والفسيخ؟

طريقة عمل بسبوسة ريد فيلفيت بمذاق لا يقاوم

نشرة المرأة والصحة|مشروب غير متوقع لمكافحة أضرار كعك العيد..سوء صحة الفم والأسنان يؤدي لمرض خطير

فيديو

اكتشفت أن الموت ملوش سن.. فنانة تعلن ارتدائها الحجاب بعد اعتزالها الفن

سرقت آلاف القطع النقدية.. للمرة الثالثة إمرأة عجوز أمريكية تقتحم بنكا

28 مصابا.. التفاصيل الكاملة لحادث أتوبيس العين السخنة

بيتقدملي عرسان وربنا عايزني لوحدي..عفاف شعيب تكشف سر رفضها للزواج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وصاية مني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. والله لسه بدري

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: كلمات ليست كالكلمات

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: النصر أو الشهادة فى الكتيبة 101

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

اﻟﻤﺰﻳﺪ