ضبط مخبز لتصرفه في الدقيق المدعم وتجميع البطاقات التموينية بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر حملة على المخابز بمدينة دمنهور اسفرت عن ضبط أحد المخابز لقيامة بالتصرف في كمية من الخبز بالإضافة الى تصرفه في عدد ١٥ شيكارة دقيق مدعم وتجميعه عدد ١٥٠ بطاقه تموينيه.

وأشار وكيل وزارة التموين انه تم التحفظ على البطاقات وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والرادعة حيال صاحب المخبز حيث سيتم غلقة لمدة شهر وبعدها سيتم تخفيض حصته مع تكثيف الرقابة والمتابعة وخلال تلك الفترة سيتم إسناد حصته للمخابز المحيطة وتوفيرها بسيارات للمواطنين بذات منطقة المخبز

مؤكدا عل إستمرار حملات الرقابة التموينية ليلاً ونهاراً للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.

في إطار جهود محافظة البحيرة بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة.