هاني عادل حول انفصاله عن زوجته الأولى: «النهايات أخلاق» |فيديو

حلّ الفنان هاني عادل، ببرنامج أنا والقناع، والمذاع عبر قناة الحياة للحديث حول العديد من الموضوعات الخاصة بحياته الفنية والشخصية.

وقال هاني عادل، إن زوجته الأولى كانت فرنسية الجنسية، ورزقه الله منها بفتاتين هما نجمة، ليال، لافتًا إلي أنه تعرف عليها خلال فترة دراسته بالثانوية العامة.

وأضاف: "هما عايشين في فرنسا دلوقتي، واختارنا أسماء تتنطق بالعربي والفرنساوي ووقع الاختيار على نجمة وليال.

وأكمل، :"النهايات تكون أخلاق، ومكنش عندي شعور بالتقصير ورسالة الامتنان والتقدير كان لمجهودها أنها عايشة في بلد تانية وبتعمل مجهود علشان الولاد وبتربيهم كويس".