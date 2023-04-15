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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هاني عادل ضيف منى عبد الوهاب في "أنا والقناع"

هاني عادل
هاني عادل

يحل اليوم الفنان هاني عادل ضيفًا على الإعلامية منى عبد الوهاب في حلقة تذاع على جزئين ضمن برنامجها الرمضاني "أنا والقناع"، في السادسة والنصف على شبكة قنوات الحياة، والعاشرة على قناة cbc.

ويكشف هاني خلال الحلقة لأول مرة عن تفاصيل في حياته الشخصية والفنية، ويتحدث عن المراحل الصعبة التي مر بها للوصول لتحقيق حلمه، ورحلة أول باند مصري وهو فرقة وسط البلد.

"أنا والقناع" برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير والكومديانه شيماء سيف ومحيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، وكريم فهمي وحنان مطاوع وخالد الصاوي وايمن بهجت قمر ورضوى الشربيني، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عدد من المفاجآت خلال الأيام المُقبله.

وتصدر البرنامج قائمة الأكثر مشاهدة لأكثر من مرة على منصة WACH IT!، ويأتي موعد برنامج أنا والقناع على قناة الحياة في رمضان 2023، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ليُعرض بعدها على قناة   cbc في تمام الساعة العاشرة مساءً.

خالد الصاوي حنان مطاوع نيللي كريم شيماء سيف كريم فهمي رضوي الشربيني ايمن بهجت قمر قناة الحياة cbc

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