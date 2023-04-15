عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

البحيرة .. مصرع مسن وإصابة 3 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة

مصرع مسنة بالبحيرة
مصرع مسنة بالبحيرة

لقى مسن مصرعه فيما أصيب 3  أشخاص آخرون جميعهم من أسرة واحدة، بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بالكيلو 95 اتجاه الإسكندرية بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

txt

حفاظا على أرواح المواطنين..مراجعة كافة المعديات والمراكب النيلية بالبحيرة

txt

تحصين 609085 رأس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية ضمن الحملة القومية بالبحيرة

انقلاب سيارة ملاكي في البحيرة 


ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى جثة مسن و3 أشخاص من أسرته بينهم زوجته وأبنائه مصابين بجروح متفاوتة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز، ونقلت الجثة والمصابون إلى مستشفى وادي النطرون وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تحديد هوية المتوفى 


على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث مصرع «السيد عبدالعليم محمد»، 61 سنة، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

فيما أسفر الحادث عن إصابة نجليه «محمد»، 30 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، و «محمود»، 24 سنة، وزوجته « فوزية سليمان فطين»، 53 سنة، جميعهم مقيمين محافظة القليوبية و مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

البحيرة محافظة البحيرة امن البحيرة وادي النطرون الطريق الصحراوي انقلاب سيارة حادث انقلاب سيارة مركز وادي النطرون حادث انقلاب سيارة ملاكى مصرع مسن انقلاب سيارة ملاكى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحول مفاجئ.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ 6 الأيام المقبلة

راقبها لحد ما شاف بعينه.. ردّ انتقامي من زوج مخدوع في مراته

الجرام بـ 2,594.. مفاجأة فى أسعار الذهب اليوم

قائد قوات الدعم السريع السودانية: القوات المصرية بأمان..ونأسف لظهور مقاطع فيديو لهم

القوات المسلحة: نتابع الأحداث في السودان..وتواجد قوتنا كان في إطار تدريب عسكري

ذات عائد تراكمي.. طرح شهادة جديدة بفائدة 39%| تفاصيل

دعاء فك السحر فورا.. 31 كلمة كشفها الشيخ الشعراوي لعلاج كل داء والعين والحسد

أعلى شهادات الإدخار في البنوك المصرية .. عائدات شهرية وسنوية

ترشيحاتنا

بعد الاشتباكات الأخيرة.. قائد القوات المسلحة السوداني يتفقد أوضاع الجنود

البابا تواضروس: نشكر الله أن أعيادنا والمسلمين متقاربة وتزيد من وحدتنا

مسلسل ضرب نار الحلقة 24|وفاة شقيق ياسمين عبد العزيز وانهيارها في البكاء

لماذا دعت مصر والسعودية لاجتماع طارئ للجامعة العربية بشأن السودان.. الخارجية توضح

40 فائدة لجسمك عند تناول السبانخ.. تعرف عليها

مطلب عاجل من الجامعة العربية لجميع الأطراف في السودان ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الممنوعون من تناول الكحك فى العيد .. اكتشفهم

منها المحار والزنجبيل.. أطعمة مفيدة للرجال في إجازة العيد

لو كلت فسيخ.. أطعمة تحارب البكتريا تعرف عليها

ستتلاشى بحلول عام 2030.. لماذا لم يتم انتشال سفينة تيتانيك حتى الآن؟

فيديو

اتهموها بشرب الخمور في رمضان.. كيف ردت نوال الزغبي؟| فيديوجراف

عبد القادر يستعد للانتقال إلى ـسيسكا موسكو وديانج لـ بشكتاش التركي |فيديو

ماذا يحدث بالسودان .. البرلمان العربي قلِق ومصر توقف رحلات الطيران للخرطوم

أسعار الذهب والدولار اليوم وعيار 21 مفاجأة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وصاية مني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. والله لسه بدري

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: كلمات ليست كالكلمات

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: النصر أو الشهادة فى الكتيبة 101

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

اﻟﻤﺰﻳﺪ