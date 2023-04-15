البحيرة .. مصرع مسن وإصابة 3 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة

لقى مسن مصرعه فيما أصيب 3 أشخاص آخرون جميعهم من أسرة واحدة، بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بالكيلو 95 اتجاه الإسكندرية بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب سيارة ملاكي في البحيرة



ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى جثة مسن و3 أشخاص من أسرته بينهم زوجته وأبنائه مصابين بجروح متفاوتة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز، ونقلت الجثة والمصابون إلى مستشفى وادي النطرون وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تحديد هوية المتوفى



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث مصرع «السيد عبدالعليم محمد»، 61 سنة، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

فيما أسفر الحادث عن إصابة نجليه «محمد»، 30 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، و «محمود»، 24 سنة، وزوجته « فوزية سليمان فطين»، 53 سنة، جميعهم مقيمين محافظة القليوبية و مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.