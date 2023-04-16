أوسوريو يحسم مستقبل عمرو السيسي مع الزمالك

أكد الإعلامي محمد فاروق أن عمرو السيسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بدأ في البحث عن عرض تمهيدا للرحيل عن الأبيض خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" اللاعب غاضب بشدة بسبب استبعاده من المشاركة في المباريات خلال الفترة الأخيرة، مما أثر سلبيا في تراجع مستواه.

وتابع:" اللاعب طلب من وكيل أعماله بالبحث عن عرض خلال الفترة الحالية تمهيدا للرحيل عن الأبيض في الانتقالات القادمة.

وأضاف:" اللاعب سيصرف النظر عن الرحيل من الزمالك في حالة اعتماد المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عليه خلال الفترة القادمة، أما في حالة استمرار استبعاده من المباريات سيطلب من الإدارة الموافقة على رحله بنهاية الموسم الجاري.