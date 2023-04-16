ميدو: من سب شيكابالا لا يحب الأهلي.. وأناشد وزير الرياضة بالتدخل

هاجم الإعلامي أحمد حسام ميدو، بعض الجماهير التي قامت بسب محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك خلال مواجهة الأهلي وفاركو في الدوري.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "عايز اعرف شيكابالا عملكم ايه عشان تشتموه في الوقت الحالي؟ كان في قصة قبل كدة وانتهت لكن ايه الداعي، ايه المرض ده!"



أضاف: "شيكابالا واحد من أحسن اللاعيبة اللي جات في تاريخ مصر لعبت كورة، سواء اتفقت أو اختلفت على شخصيته، وفي وقت أزمة النادي الأهلي وقت بورسعيد، أول واحد مد إيده وأول واحد قال اتبرع بطلوا لعب عيال صغيرة".



واختتم: "أطالب وزير الشباب والرياضة بالاجتماع مع أساطير الأندية الشعبية لتوعية الجماهير، واللي شتم شيكابالا، مش بيحب الأهلي ده بيضره، وافتكروا لما خسرتوا من الوداد خسرتوا جمهور مش كورة، بنرجع نعيط في الآخر".