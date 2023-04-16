عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: من سب شيكابالا لا يحب الأهلي.. وأناشد وزير الرياضة بالتدخل

صدى البلد

هاجم الإعلامي أحمد حسام ميدو، بعض الجماهير التي قامت بسب محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك خلال مواجهة الأهلي وفاركو في الدوري.
 

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "عايز اعرف شيكابالا عملكم ايه عشان تشتموه في الوقت الحالي؟ كان في قصة قبل كدة وانتهت لكن ايه الداعي، ايه المرض ده!"
 

أضاف: "شيكابالا واحد من أحسن اللاعيبة اللي جات في تاريخ مصر لعبت كورة، سواء اتفقت أو اختلفت على شخصيته، وفي وقت أزمة النادي الأهلي وقت بورسعيد، أول واحد مد إيده وأول واحد قال اتبرع بطلوا لعب عيال صغيرة".
 

واختتم: "أطالب وزير الشباب والرياضة بالاجتماع مع أساطير الأندية الشعبية لتوعية الجماهير، واللي شتم شيكابالا، مش بيحب الأهلي ده بيضره، وافتكروا لما خسرتوا من الوداد خسرتوا جمهور مش كورة، بنرجع نعيط في الآخر".

ميدو شيكابالا الزمالك الأهلى الأهلي وفاركو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحول مفاجئ.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ 6 الأيام المقبلة

أول تحرك من الأهلي بعد سباب جماهيره لشيكابالا

مفأجاة.. السبت أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة

الجرام بـ 2,594.. مفاجأة فى أسعار الذهب اليوم

قائد قوات الدعم السريع السودانية: القوات المصرية بأمان..ونأسف لظهور مقاطع فيديو لهم

ذات عائد تراكمي.. طرح شهادة جديدة بفائدة 39%| تفاصيل

راقبها لحد ما شاف بعينه.. ردّ انتقامي من زوج مخدوع في مراته

دعاء فك السحر فورا.. 31 كلمة كشفها الشيخ الشعراوي لعلاج كل داء والعين والحسد

ترشيحاتنا

سعر iphone 12 Pro Max فى الإمارات

السودان: اليوم عطلة رسمية في البلاد للحفاظ على المواطنين وممتلكاتهم

البيت الأبيض: ندعم جهود وقف التصعيد في السودان وبدء حوار سياسي

البابا تواضروس في عيد القيامة المجيد: تقارب أعياد الأقباط والمسلمين تزيد من وحدتنا

حكم صلاة الجمعة يوم العيد.. هل تغني إحداهما عن الأخرى؟

سعر عيار 24 اليوم في محلات الصاغة 16-4-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحدي وكسب مال.. جزائرية تحلق شعر ابنتها عبر لايف تيك توك

40 فائدة لجسمك عند تناول السبانخ.. تعرف عليها

الممنوعون من تناول الكحك فى العيد .. اكتشفهم

منها المحار والزنجبيل.. أطعمة مفيدة للرجال في إجازة العيد

فيديو

اتهموها بشرب الخمور في رمضان.. كيف ردت نوال الزغبي؟| فيديوجراف

عبد القادر يستعد للانتقال إلى ـسيسكا موسكو وديانج لـ بشكتاش التركي |فيديو

ماذا يحدث بالسودان .. البرلمان العربي قلِق ومصر توقف رحلات الطيران للخرطوم

أسعار الذهب والدولار اليوم وعيار 21 مفاجأة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وصاية مني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. والله لسه بدري

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: كلمات ليست كالكلمات

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: النصر أو الشهادة فى الكتيبة 101

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

اﻟﻤﺰﻳﺪ