بريطانيا تندد بالعنف في السودان وتطالب بوقف التصعيد فورا

أعربت بريطانيا، اليوم الأحد، عن إدانته العنف الجاري بين الجيش السوداني وميليشات الدعم السريع.

وحثت الخارجية البريطانية الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على وقف العمليات القتالية.

وأكدت الخارجية البريطانية أنه ينبغي على القادة السودانيين خفض التصعيد وتفادي سفك مزيد من الدماء.

وشددت على أنه ينبغي أن يتوقف العنف في السودان فورا.

وأعلن الجيش السوداني، في وقت سابق من اليوم الأحد، سيطرته على قواعد ميليشيات الدعم السريع في بورتسودان وكسلا والقضارف والدمازين وكوستي وكادوقلي وكرري والنيل الأزرق.

وأكدت القوات المسلحة السودانية أنه تمت السيطرة على أكبر قاعدة للميليشيات في كرري بأم درمانط.

وقال الجيش السوداني إنه تمكن من السيطرة على كل آليات وأسلحة وعتاد المتمردين في قاعدة كرري، إلى جانب عربات وذخائر في ولاية النيل الأزرق.

وأضاف أن الفرقة الرابعة مشاة تستلم 35 عربة للدعم السريع بكامل أسلحتها وعتادها.

وأشار إلى أن الاشتباكات مستمرة في بعض المناطق والموقف يتجه نحو الاستقرار، مؤكدا أنه لا صحة لادعاءات سيطرة ميليشيات الدعم السريع على مقر القيادة العامة.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت القوات المسلحة السودانية، بيانا قالت فيه إن "ساعة النصر قد اقتربت" بعد الاشتباكات التي اندلعت بين الجيش السوداني ومليشيات الدعم السريع.

