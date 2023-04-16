نبيل شعيل وبلقيس أبرز نجوم حفلات العيد فى الكويت

تشهد حفلات عيد الفطر فى الكويت عديد من المفاجآت حيث يشارك عدد من المطربين ضمن حفلات مجموعة البركة الاعلامية.

تبدا الحفلات فى ثانى ايام عيد الفطر ولعل ابرز هؤلاء النجوم المطرب نبيل شعيل والمطرب اصيل ابوبكر والمطربة بلقيس بالاضافة للمطرب خالد عبدالرحمن.

وقد تم جدولة هذا الحفلات والسهرات الغنائية على يومين حيث تضم الليلة الثانية من ايام عيد الفطر المبارك حضور المطرب الكبير نبيل شعيل بالاضافة الى المطرب اصيل ابوبكر وقام هذا الثنائى بالتحضير الى مجموعة من الاعمال الخاصة لتقديمها لجمهورهم الحبيب في دولة الكويت.

نبيل شعيل

بلقيس

اما الليلة الثالثة من ايام عيد الفطر المبارك فستجمع المطرب السعودي خالد عبدالرحمن الذي يعود الى جمهوره في الكويت بعد غياب طويل وتشاركة السهرة المطربة بلقيس.

وقال نبيل شعيل : العيد مع جمهور الكويت هو عيدين وهما عيد الفطر وعيد لقاء الجمهور الحبيب في الكويت الغالية .. حبايبي الغاليين انا في انتظاركم ثاني ايام عيد الفطر المبارك في قاعة البركة انا واخي المطرب الكبير اصيل ابو بكر .. وابشروا بالمفاجات الفنية المتجددة .

من جانبها قالت المطربة بلقيس: انتظر هذا اللقاء المرتقب لما يتمتع به جمهور دولة الكويت من رقي في التفاعل والمتابعة مما يمنح الفنان جرعة عالية من التالق .. حبايبي اهل الكويت الغاليين كل عام وانتم بالف خير انتظركم في حفل فني كبير جدا في 23 ابريل ثالث ايام عيد الفطر المبارك في قاعة البركة في فندق كراون بلازا مع الفنان الكبير خالد عبدالرحمن .. وراح نولهعا .. متعطشة لكم ومتاكدة انى واحشتكم .