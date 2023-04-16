بيطري الشرقية يُحصن 554 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي ، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى و مراكز المحافظة للوقاية من مرضي الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية.

ومن جانبه أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري الي أنه في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت أعمالها في ٤ مارس ٢٠٢٣ قامت المديرية عن طريق (١٨٠) لجنة خلال ستة أسابيع من الحملة بتحصين ( ٥٥٤ ألف و ٥٢٦ ) رأس ماشية مابين تحصين ( ٢٨٠ ألف و ٦٨٨ ) رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية و (٢٧٣ ألف و ٨٣٨ ) ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل ( ١٠٣٢١) رأس ماشية.

واشار إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وتم عقد ( ٦٧٥) ندوة و جولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما ، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.

أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات والتى بلغ عددها (٦٨٠) لجنة متابعة لتيسير العمل وتذليل العقبات، مشيداً بإقبال المواطنين للحملة نظرا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.