عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري الشرقية يُحصن 554 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي ، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى و مراكز المحافظة للوقاية من مرضي الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية.

ومن جانبه أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري الي أنه في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت أعمالها في ٤ مارس ٢٠٢٣ قامت المديرية عن طريق  (١٨٠) لجنة خلال ستة أسابيع من الحملة بتحصين ( ٥٥٤ ألف و ٥٢٦ ) رأس ماشية مابين تحصين ( ٢٨٠ ألف و ٦٨٨ ) رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية و (٢٧٣ ألف و ٨٣٨ ) ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل ( ١٠٣٢١) رأس ماشية.

أورمان الشرقية : توزيع لحوم على المستحقين بكنيستي مارى مينا والملاك ميخائيل

واشار إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وتم عقد ( ٦٧٥) ندوة و جولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما ، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.

أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات والتى بلغ عددها  (٦٨٠) لجنة متابعة لتيسير العمل وتذليل العقبات، مشيداً بإقبال المواطنين للحملة نظرا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.

الثروة الحيوانية الطب البيطري محافظ الشرقية الشرقية زيارات ميدانية راس ماشية الحمى القلاعية مديرية الطب البيطري بيطري الشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تبدأ من 50 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن اليوم الأحد

عاجل.. أول تحرك من وزارة الرياضة بعد حكم عزل مرتضى منصور

جعفر العمدة الحلقة 25 قبل العرض.. شوقي يوجه ضربة موجعة لـ محمد رمضان

الجيش السوداني يعلن هروب حميدتي من مخبئه

فرصة أخيرة.. تحركات مرتضى منصور للعودة إلى رئاسة الزمالك

لأول مرة منذ 11 شهرًا| الدولار يتراجع عالميا ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه

مواعيد صرف معاشات شهر مايو 2023.. ماذا قالت عنها الجهات الرسمية؟

تذبذب قوي في سعر الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

أورمان الشرقية: توزيع لحوم على المستحقين بكنيستي مارى مينا والملاك ميخائيل

حملات مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف بالشرقية

ننشر خطة التأمين الطبي بصحة الشرقية خلال الاحتفالات القادمة

بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب جرار زراعي بالشرقية

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالشرقية

ضبط 2 طن ونصف سماد يوريا مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالشرقية

شباب ورياضة الشرقية تُنفذ ندوة تثقيفية بمركز شباب المؤانسة

انتشار موسع للفرق الطبية بمحيط الكنائس بالشرقية

ترشيحاتنا

واقعة شيكابالا تثير أزمة .. نجوم الكرة يطرحون روشتة لعلاج السباب الجماعي

بيان عاجل من القوات المسلحة السودانية بشأن فلول المتمردين

هدوء حذر|الذهب يفاجئ المشترين قبل العيد.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

ما تأثير تناول البيض المسلوق على الجسم .. أكلت شم النسيم

صلاة عيد الفطر 2023 .. حكمها وموعدها وماذا يفعل من فاتته بالساحات؟

بيان عاجل لجامعة الدول العربية بشأن تطورات السودان و8 قرارات حاسمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زي المحلات.. طريقة عمل الغريبة في المنزل

منعا للغش.. شاهد| الفرق بين ورق التوت والعنب والفراولة المباع بالأسواق

حاولت الحصول على نصف ثروته.. ماذا فعل أشرف حكيمي ليدمر حياة طليقته؟

كارثة غذائية .. خلط السمن النباتي بالقشطة يسبب جلطة بالقلب

فيديو

السودان| دعوات دولية لوقف الاشتباكات.. واجتماع طارئ للجامعة العربية بطلب مصري سعودي

جعفر العمدة الحلقة 25 قبل العرض.. شوقي يوجه ضربة موجعة لـ محمد رمضان

أزمات تلاحق كليوباترا بعد 2053 سنة من وفاتها.. حكاية وثائقي أزعج المصريين|فيديوجراف

وصل 2700 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم الأحد وضربة قوية للدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وصاية مني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. والله لسه بدري

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: كلمات ليست كالكلمات

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: النصر أو الشهادة فى الكتيبة 101

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

اﻟﻤﺰﻳﺪ