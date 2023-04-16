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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إدارة شباب ملوي تنظم مائدة إفطار جماعي بطول 200 متر للأطفال الأيتام

مائدة إفطار بشباب
مائدة إفطار بشباب ملوي

أقامت إدارة الشباب بملوى جنوب المنيا مائدة إفطار للأطفال الأيتام وأسرهم بحمام السباحة بمركز الشباب بطول 200 متر لرسم البسمة على وجوه الأطفال وإدخال السرور والسعادة إلى قلوبهم

كما نظمت إدارة شباب ملوي برنامج ترفيهي للأطفال خلال الاحتفالية لممارسة الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والكشفية بمشاركة ما يقرب من 300 طليع من اعضاء مراكز الشباب وجمعية آفاق الخيرية للتنمية وحضانة نادى الطفل بملوى .

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وتنوعت فقرات الأمسية الرمضانية وشملت فقرة التنورة ودخول ملاهى الالعاب الكهربائية بمركز شباب ناصر ملوى.

وقام الشيخ احمد عبد الله امام المسجد العرفانى بتوزيع هدايا علي المشاركين ومبالغ مالية مع تقديم الشكر والعرفان لكل من تعاون لاتمام وإنجاح الامسيه الرمضانية

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ومندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا وإشراف وكلاء المديرية للشباب والرياضة ، متابعة وتنفيذ إدارة شباب ملوى بقيادة الدكتور رجب عبد العظيم مدير ادارة شباب ملوى.

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