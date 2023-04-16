تدشين دورة كرة قدم رمضانية احتفاء بيوم الوفاء لفقيد الشباب فتحي فودة بزفتي

تنطلق مساء اليوم احتفالية كبرى، بمركز شباب زفتى، بمحافظة الغربية، على هامش نهائي الدورة الرمضانية علي روح فقيد الشباب فتحي محمد فوزي فودة، عضو مجلس إدارة مركز شباب زفتي، والتي تشهد اهتماما إعلاميا وشعبي كبير.

ومن المنتظر أن يحضر الحفل والمباراة النهائية يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، ومحمد فوزي فودة، رئيس مجلس إدارة مركز شباب زفتي، ووتلد الفقيد، ومحمد عادل راعي الدورة، وقيادات الحزب بالغربية وعلي رأسهم محمد عريبي، أمين حزب مستقبل وطن بالغربية، وعضو مجلس الشيوخ.

وتلقي الدورة دعمًا كبيرًا علي جميع المستويات داخل محافظة الغربية، لما للفقيد ووالده علاقات طيبة علي المستوي الشعبي والرياضي والرسمي، ويشرف علي الحفل الذي أُطلق عليه "يوم الوفاء"، لفيف من القيادات الشعبية والرياضية، وستقام الفقرات الخاصة بالحفل ومباريات الدورة النهائية، داخل ملعب كرة القدم القانوني، داخل مركز شباب زفتي مستضيف الدورة.

وسيشهد الحفل عدة فقرات فنية إلي جانب عروض من فرق الكاراتيه والتايكوندو والكنج فو بمركز الشباب، كما سيشهد الحفل تكريم وتسليم شهادات التقدير لجميع الكريمين الذين تم الإعلان عنهم.

ومن جهته أكد الصحفي والإعلامي حسام فوزي جبر، أن إهتمام أهالي محافظة الغربية بمثل هذا الحدث المهم وتسميته "يوم الوفاء"، نابع من السيرة العطرة التي تركها الراحل فتحي محمد فوزي فودة، ولحب الناس لشخص والده الخلوق محمد فوزي فودة، رئيس مجلس إدارة مركز شباب زفتي.

مؤكدًا أن الجميع تسابق من أجل المساهمة في إنجاح اليوم وخروجه بصورة تليق بفقيد الشباب الذي أحبه كل من عرفه وكان بشوق الوجه في كل المواقف ما ترك السيرة الحسنة والتي جعل الجميع يسارع للمشاركة في تأبينه وتكريمه.

IMG-20230416-WA0129