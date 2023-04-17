سكان بلوك 43 بمساكن صقر قريش يشكون من أحد الجيران لتربيته الحيوانات

استغاث المواطن أشرف عبدالله ابو النور ، مدير عام بالمعاش ، المقيم في مساكن صقر قريش الحي العاشر عماره ٣٣ بلوك٤٣ الدور الأخير شقة ١٨ - بمدينة نصر - التابعة لمحافظة القاهرة، في رسالة لخدمة شكاوى “ بين الناس ” التى يقدمها موقع صدى البلد، بالمسئولين لتضرره من أحد الجيران الذي يقوم بتربية الحيوانات والطيور داخل منزله مما يعرض صحتهم للأمراض.



ويقول فى رسالته: نتضرر نحن سكان عمارة ٣٣ بلوك٤٣ مساكن صقر قريش فى الحي العاشر بمدينة نصر - التابعة لمحافظة القاهرة، من أحد الجيران حيث أنه قام ببناء عشة فوق سطح المنزل بالطوب الأحمر والأخشاب من سنوات وموصل لها مياه وكهرباء من شقته لتربية الدواجن و الطيور علي سطح المنزل مما يؤدي إلى انتشار الأمراض وهذا مخالف للقانون كما أنه يسبب إزعاجا للجيران وتلوث للبيئة ويؤدي إلى انتشار الأمراض، مؤكدا أن رائحة فضلات هذه الكائنات تنتشر في المنطقة وتجعلها ذات رائحة كريهة للغاية.



وأضاف : تسبب تربية الدواجن والحمام أعلى أسطح المنازل، مخاطر صحية وبيئية كبيرة تهدد حياة المواطنين المجاورين لها، وتزيد نسبة التعرض لهذه المخاطر عند الحوامل والأطفال وكبار السن، وتؤدي بهم إلى الإصابة بالأمراض التنفسية والجلدية.



وأشار إلى أن أحد الجيران يربي الدواجن والطيور أعلى سطح منزله، ولا يأبه بكافة الشكاوى التي تلقاها من قبلنا وغيرنا من الجيران، حتى أنه لا يوفر أدنى وسائل الحماية لهن ما يجعلن نخشى أن يصيبهم مرضاً ينتقل إلينا".

وعبر عن خشيته من أن يصيب زوجته الحامل وأطفاله الثلاثة، أي أضرار أو مخاطر بسببه

للتواصل مع الشاكى من خلال رقم

01093559000

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