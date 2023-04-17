فوضى موقف عشوائي يزعج سكان شارع جمال عبدالناصر في الشرقية

استغاث سكان شارع جمال عبدالناصر بجوار مسجد الشيخ محمد ابوعيسي مركز بلبيس محافظة الشرقية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، يتضررون من تواجد موقف عشوائى لسيارات السرفيس والذى يعمل قطع مساحات من حرم الطريق، تتسبب فى تكدس السيارات وعرقلة حركة المرور وعدم قدرة المارة على السير بسبب تكدس السيارات واحتلال شارع.



يقول المواطن محمد حامد عبدالنبي إبراهيم ابوالنجا من سكان المنطقة فى رسالته: إن الحياة بنطاق المنطقة أصبحت لا تطاق بسبب الموقف والأفعال التي تحدث من بعض السائقين كمعاكسة البنات وتشغيل أغان بأصوات مرتفعة والتبول بالشارع وطالب المسئولين بوضع حل جذري لتلك المشكلة.



وأضاف: تواجد موقف سيارات سرفيس غير مرخص يعمل على عرقلة حركة المرور، فضلا عن السيارات غير مؤمنة ولا تصلح للاستعمال الآدمى، وتشكل خطورة على الركاب بجانب المشاجرات المستمرة بين السائقين ونطالب محافظة القاهرة التدخل لتنظيم ذلك الموقف.



وأشار، إحنا تعبنا وقمنا بتقديم العديد من الشكاوي إلي السيد اللواء سامي علام رئيس المدينة وللأسف دون جدوى، متسائلا "هنروح لمين ومين مسؤول غير المحافظ ورئيس المدينة يغيثنا من هذه المعاناة التى أصبحت كابوسا يطارد سكان المنطقة.

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