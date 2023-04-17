عضو اتحاد الكرة يعلن خبرا سارا بشأن كهربا

أكد الدكتور إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، أنه حتى الآن لم يتلق الاتحاد المصري لكرة القدم أي إخطارات من لجنة الانضابط بعقوبة كهربا أو نادي الزمالك.

وقال إيهاب الكومي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد اى عقوبات يتم اعلان النادي الأهلي بها أو كهربا أو نادي الزمالك.

وتابع عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، أنه حالما تصل قرارات لجنة الانضباط، سيتم اخطار كهربا والنادي الأهلي والزمالك بالعقوبات ومن حقهم التظلم على تلك العقوبات.



ضبط الشارع الرياضي المصري.

وأشار إيهاب الكومي إلى أن لا بد من وجود قرارات هامة لضبط الشارع الرياضي المصري.