لا تتجاهلها.. علامة تظهر لطفلك تشير إلى مرض خطير ومميت

يحتفل العالم كل عام يوم ١٧ أبريل باليوم الدولي للهيموفيليا وهو مرض يظهر بالطفولة ويصيب المفاصل.
وبداية اكتشاف أعراض المرض عند الأطفال تظهر أحيانا بعد عملية الطهارة أو أثناء فترة الحبو والزحف وتظهر بقع زرقاء على الجلد على أماكن الحبو وفقا لـhealth site.
وتظهر هذه الأعراض مع بداية حركة الطفل والاصطدام بالأثاث أو أدوات حادة مثل الزجاج ؛ لذلك يجب على أهل الطفل المريض اتخاذ الاحتياطات وهي:
- إزالة العقبات والأثاث من أمام الطفل
- شراء وسائل حماية من محلات بيع المستلزمات الطبية
- الحذر من خبطات الدماغ والسقوط من على السرير أو السلم أو الرصيف
- شراء طقم أكل الأطفال
- عدم وضع الأدوية في متناول الأطفال
- عدم ركوب الدراجة الهوائية أو البخارية لعدم حدوث إصابات أو السقوط
- على الأب والأم أن تنبه الطبيب قبل الكشف في أي تخصص أن الطفل مصاب بالهيموفليليا على حسب النوع وإظهار بطاقة الطوارئ
- يمنع الطفل المصاب من حقن العضل
- ممنوع أدوية تحتوي على الأسبرين أو مشتقات الاسبرين
- ممنوع ممارسة الرياضيات العنيفة
- تعريف إدارة المدرسة والطلاب أن الطفل مريض هيموفيليا