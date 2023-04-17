عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لا تتجاهلها.. علامة تظهر لطفلك تشير إلى مرض خطير ومميت

صدى البلد

يحتفل العالم كل عام يوم ١٧ أبريل  باليوم الدولي للهيموفيليا وهو مرض يظهر بالطفولة ويصيب المفاصل.  


وبداية اكتشاف أعراض المرض عند الأطفال تظهر أحيانا  بعد عملية الطهارة أو أثناء فترة الحبو والزحف وتظهر بقع زرقاء على الجلد على أماكن الحبو وفقا لـhealth site.

 

وتظهر هذه الأعراض مع بداية حركة الطفل والاصطدام بالأثاث أو أدوات حادة مثل الزجاج ؛ لذلك يجب على أهل الطفل المريض اتخاذ الاحتياطات وهي: 

 

  •  إزالة العقبات والأثاث من أمام الطفل 
  • شراء وسائل حماية من محلات بيع المستلزمات الطبية  
  • الحذر من خبطات  الدماغ والسقوط من على السرير أو السلم أو الرصيف
  • شراء طقم أكل الأطفال
  • عدم وضع الأدوية في متناول الأطفال 
  • عدم ركوب الدراجة الهوائية أو البخارية لعدم حدوث إصابات أو السقوط
  • على الأب والأم أن تنبه الطبيب قبل الكشف في أي تخصص أن الطفل مصاب بالهيموفليليا على حسب النوع وإظهار بطاقة الطوارئ 
  • يمنع الطفل المصاب من حقن العضل
  • ممنوع أدوية تحتوي على الأسبرين أو مشتقات الاسبرين
  • ممنوع ممارسة الرياضيات العنيفة 
  • تعريف إدارة المدرسة والطلاب أن الطفل مريض هيموفيليا
الهيموفيليا بالهيموفيليا أعراض المرض بقع زرقاء مرض الحبو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 بالمصنعية

كلام نهائي.. عيد الفطر هذا اليوم فلكيًا والإفتاء تستطلع هلال شوال الخميس

مفاجأة في سعر الذهب خلال شم النسيم .. تفاصيل

الدولار يهبط بقوة عالميًا.. ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

اتحاد الكرة عن عقوبة كهربا: يقف تنفيذها في هذه الحالة

نهاية البشرية.. تحذيرات من زلزال بقوة 9 ريختر يضرب دولة عظمى.. شاهد

الرئيس السيسي يصدق على عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي

بـ رسالة.. أول رد فعل من كهربا عقب قرارات لجنة الانضباط

ترشيحاتنا

تدريبات المحيط الهادئ.. الكرملين يكشف عن تهديدات أخرى تواجه موسكو غير أوكرانيا

عيد شم النسيم 2023.. 3 حالات لحصول الموظفين على إجازة دون أجر

بنك مصري يطرح شهادة إدخار بعائد تراكمي 39٪ تدفع مقدما

حمادة هلال: لم أجرؤ على تقديم مشهد به طلاسم حقيقية.. ومشاهد المغارة أصعب حاجة فى المسلسل.. والجمهور هو من يدفعني لتقديم أجزاء جديدة من المداح| حوار

كولر يقود الأهلي لـ 11 انتصار محلي ودولي بـ التلاتة.. تفاصيل

القارئ المثقف| سر تحول الشيخ أحمد الرزيقي إلى طريق دولة التلاوة ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تتجاهلها.. علامة تظهر لطفلك تشير إلى مرض خطير ومميت

وداعا جوليا وبنات ألفة.. أبرز المشاركات العربية في مهرجان كان السينمائي 2023

لحظات مرعبة.. أخطبوط يواجه غواصا تحت مياه كندا| شاهد ماذا حدث

صور أبطال مسلسل جعفر العمدة في 2004 تشعل السوشيال ميديا| شاهد

فيديو

عيار الذهب فلت.. الجرام وصل 2350 جنيها بدون مصنعية وهذا موقف الدولار

طقس شم النسيم.. ارتفاع درجة الحرارة وتحذير من البرودة في المساء

دفعت تمن جمالي ومش بفكر في عمرو دياب .. رد شيرين على زواجها من الهضبة

يستخدم في أهم وأدق الصناعات .. ما هو خام التنتالوم ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

اﻟﻤﺰﻳﺪ