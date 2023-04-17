لا تتجاهلها.. علامة تظهر لطفلك تشير إلى مرض خطير ومميت

يحتفل العالم كل عام يوم ١٧ أبريل باليوم الدولي للهيموفيليا وهو مرض يظهر بالطفولة ويصيب المفاصل.



وبداية اكتشاف أعراض المرض عند الأطفال تظهر أحيانا بعد عملية الطهارة أو أثناء فترة الحبو والزحف وتظهر بقع زرقاء على الجلد على أماكن الحبو وفقا لـhealth site.

وتظهر هذه الأعراض مع بداية حركة الطفل والاصطدام بالأثاث أو أدوات حادة مثل الزجاج ؛ لذلك يجب على أهل الطفل المريض اتخاذ الاحتياطات وهي: