إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في القدس

أصيب شاب فلسطيني فجر اليوم الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة القدس المحتلة.



وأفادت مصادر فلسطينية ل"وفا" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي فتحت نيرانها على فلسطيني، قرب مستوطنة في القدس، مما أدى لإصابته بجروح، وصفت بالخطيرة.



وفي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، حاصرت قوات الاحتلال منزلاً، واعتقلت أحد الفلسطينيين من داخله، بالتزامن مع اقتحام عدة بلدات جنوب مدينة الخليل.

وكانت قد أدانت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين ، اعتداء شرطة الاحتلال الإسرائيلي على الرهبان ورجال الدين والشبان المشاركين في احتفالات "سبت النور" في القدس.

وقال رئيس اللجنة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رمزي خوري - في بيان صحفي - "إنه ومنذ أيام تلوح الشرطة الإسرائيلية بفرض إغلاق على المدينة المقدسة، وطلبت من الكنائس تقليص أعداد المشاركين والمسموح لهم بالدخول لكنيسة القيامة، وباشرت منذ صباح اليوم بتحويل المدينة لثكنة عسكرية، ونشرت الحواجز على كافة المداخل وفي محيط كنيسة القيامة".