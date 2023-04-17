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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور علي سجائر مهربة جمركياً بحوزة 3 أشخاص بالقاهرة

صدى البلد

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجارى ، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مخزن سجائر بمدينة نصر ونجله وعامل مقيمين بذات دائرة القسم لقيامهم بتخزين كمية كبيرة من السجائر مُهربة جمركياً وبدون فواتير داخل المخزن .

وتبين أن المتهمين يقومون ببيع السجائر فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعه ، وعُثر بداخل المخزن على 7840 علبة سجائر مختلفة الأنواع.

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد بيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة .

سجائر السجائر مخزن سجائر صاحب مخزن مهربة جمركيا مديرية امن القاهرة مدينة نصر

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