نبروه قلعة صناعة الفسيخ.. أصحاب المحال : نحافظ على الجودة بالأسعار مناسبة

عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا تليفزيونيا حول مدينة نبروه بمحافظة كفر الشيخ قلعة صناعة الفسيخ فى مصر، وقال صاحب محل فسيخ : بعد أكل المواطنين للفراخ واللحمة فى رمضان سيقبلون على الفسيخ والكعك والبسكويت.

وأضاف صاحب المحل، أعمل فى مهنة الفسخانى منذ 50 عاما وانا عمرى 16 سنة أبا عن جد، لافتا إلى أن "نبروه" تشتهر بصناعة الفسيخ لأن السمك يأتى من أنقى مزارع بورى نظيفة وصنعة نبروه الأولى على الجمهورية.

وأشار آخر إلى أن عيد الفطر هذا العام عيد فسيخ وكعك، لأن شم النسيم قبل العيد بيومين، موضحا أن الإقبال كبير على مدينة نبروه لانها تتميز بالصنعة والجودة العالية وتقوم بتسويق السمك بشكل ممتاز والمحافظة على الجودة من أجل المحافظة على الزبون، كما أن الأسعار فى متناول الجميع.