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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

متشيليش هم .. مكونات موجودة فى كل بيت تقضي على رائحة الفسيخ والرنجة

الفسيخ
الفسيخ

يعتبر الفسيخ والرنجة من الطقوس المرافقة لعيد شم النسيم وهي من الأكلات الموسمية التي يفضل الكثير من المصريين تناولها خلال عيد شم النسيم ، ولكن يتسبب تحضير تلك الأكلات زفارة وروائح غير محببة قد تتغلل وتنتشر في زوايا المنزل ، ولذلك يبحث الكثيرون عم يساعدهم في التخلص من تلك الروائح.. هناك وصفات طبيعية يمكن أن تخلصك من تلك الرائحة الكريهة في المنزل، بسهولة وفي دقائق  .

- إليكم أبرز الطرق التى يمكنك الاعتماد عليه للتخلص من الروائح الكريهة في المنزل :

- حضري الرنجة في الفرن، وليس على نار البوتجاز في الأعلى، حتى لا تفوح الرائحة في المنزل بالكامل.

- بعد تناول الفسيخ، أشعلي أعواد البخور في المنزل، للتخلص من رائحة الفسيخ والرنجة.

- ضعي قشر البرتقال والليمون في وعاء به ماء، واتركي الوعاء على نار هادئة، فهذا بمثابة معطر للمنزل، للتخلص من رائحة الفسيخ والرنجة.

- يمكن وضع القليل من القهوة في وعاء به ماء، واتركيه على نار هادئة لكي تفوح رائحة القهوة في المنزل، وتمحو على رائحة الفسيخ والرنجة، أو عند إعداد فنجانًا من القهوة سوف تفوح الرائحة وتغطي على رائحة الفسيخ الكريهة.

- أضيفي القليل من إحدى الزيوت العطرية، مثل اللافندر، إلى ماء مسح المنزل، وامسحي المنزل بالكامل بعد تناول الفسيخ، للتخلص من رائحته الكريهة.

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