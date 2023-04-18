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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| أحدث موبايل بكاميرا 64 ميجابكسل.. وإطلاق Lava Blaze 2 رسميًا بسعر 3000 جنيه فقط

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

برخص التراب.. أحدث موبايل بكاميرا 64 ميجابكسل

أطلقت شركة فيفو Vivo  الهواتف الذكية T2 5G و T2x 5G في الهند.  هذه هي الهواتف الذكية ذات الميزانية المتوسطة التي تقدم معالج powerfuol وشاشة Full HD + وعمر بطارية طويل.  من بين الجهازين ، سيتم طرح Vivo T2 5G للبيع في وقت لاحق اليوم، وأكدت العلامة التجارية أن الهاتف سيكون متاحًا للشراء في 18 أبريل.

 

موبايل بـ 3000 جنيه فقط.. إطلاق  Lava Blaze 2 رسميًا

تم إطلاق  Lava Blaze 2 رسميًا الأسبوع الماضي في الهند.  اليوم ، سيكون الهاتف الذكي جاهزًا للشراء من خلال Amazon India.  ويحمل مواصفات مثيرة للاهتمام.  إليك نظرة على ما يخبئه مشتري Blaze 2.

 

وداعا iPhone وسامسونج.. موبايل جديد من Honor بكاميرا 200 ميجابكسل

أطلقت شركة هونر الصينية سلسلة Honor 80 في نوفمبر 2022 التي تم تكليل نجاحها، وتقوم الشركة الآن بوضع اللمسات الأخيرة على تطوير سلسلة Honor  90. 

 

بأقل من 3000 جنيه.. مواصفات أرخص موبايل بنفس إمكانيات سامسونج وشاومي

تحرص شركة تكنو Tecno  على إطلاق هواتف ذكية بأسعار رخيصة لكن بمواصفات عالية تتخطى فئتها السعرية، ومن أفضل هذه الهواتف هو Spark 9.

 

عيدية العيد.. اشتري موبايل شاومي جديد بـ2400 جنيه فقط

تقدم شركة شاومي الصينية الرائدة هاتف اقتصادي متميز وهو Xiaomi Redmi A1 مع مواصفات اقتصادية حيث يأتي بشاشة كبيرة نوتش مع معالج ميدياتيك الـ Helio A22 مع بطارية كبيرة 5000 مللي أمبير مع شحن 10 واط .

 

أحلى عيدية.. موبايل سامسونج جديد بـ3000 جنيه فقط

يعد هاتف سامسونج Samsung Galaxy m04 من أحدث موبايلات سامسونج من مميزاته الرامات 4 جيجا بايت حيث تستطيع تشغيل العديد من التطبيقات في نفس الوقت بدون مشاكل التهنيج أو إعادة التحميل، بالإضافة إلى ان الكاميرا الخلفية ثنائية العدسة 13 + 2 ميجا بكسل.

موبايل Lava Blaze 2 iPhone Honor سامسونج شاومي عيدية العيد

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