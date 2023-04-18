أخبار التكنولوجيا| أحدث موبايل بكاميرا 64 ميجابكسل.. وإطلاق Lava Blaze 2 رسميًا بسعر 3000 جنيه فقط

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أطلقت شركة فيفو Vivo الهواتف الذكية T2 5G و T2x 5G في الهند. هذه هي الهواتف الذكية ذات الميزانية المتوسطة التي تقدم معالج powerfuol وشاشة Full HD + وعمر بطارية طويل. من بين الجهازين ، سيتم طرح Vivo T2 5G للبيع في وقت لاحق اليوم، وأكدت العلامة التجارية أن الهاتف سيكون متاحًا للشراء في 18 أبريل.

تم إطلاق Lava Blaze 2 رسميًا الأسبوع الماضي في الهند. اليوم ، سيكون الهاتف الذكي جاهزًا للشراء من خلال Amazon India. ويحمل مواصفات مثيرة للاهتمام. إليك نظرة على ما يخبئه مشتري Blaze 2.

أطلقت شركة هونر الصينية سلسلة Honor 80 في نوفمبر 2022 التي تم تكليل نجاحها، وتقوم الشركة الآن بوضع اللمسات الأخيرة على تطوير سلسلة Honor 90.

تحرص شركة تكنو Tecno على إطلاق هواتف ذكية بأسعار رخيصة لكن بمواصفات عالية تتخطى فئتها السعرية، ومن أفضل هذه الهواتف هو Spark 9.

تقدم شركة شاومي الصينية الرائدة هاتف اقتصادي متميز وهو Xiaomi Redmi A1 مع مواصفات اقتصادية حيث يأتي بشاشة كبيرة نوتش مع معالج ميدياتيك الـ Helio A22 مع بطارية كبيرة 5000 مللي أمبير مع شحن 10 واط .

يعد هاتف سامسونج Samsung Galaxy m04 من أحدث موبايلات سامسونج من مميزاته الرامات 4 جيجا بايت حيث تستطيع تشغيل العديد من التطبيقات في نفس الوقت بدون مشاكل التهنيج أو إعادة التحميل، بالإضافة إلى ان الكاميرا الخلفية ثنائية العدسة 13 + 2 ميجا بكسل.