بأقل من 3000 جنيه.. مواصفات أرخص موبايل بنفس إمكانيات سامسونج وشاومي

تحرص شركة تكنو Tecno على إطلاق هواتف ذكية بأسعار رخيصة لكن بمواصفات عالية تتخطى فئتها السعرية، ومن أفضل هذه الهواتف هو Spark 9.

ويقدم موقع أمازون الهند خصما كبيرا على هاتف Tecno Spark 9 حيث يبلغ سعره بعد التخفيض 8000 روبية هندية(أي ما يعادل 2960 جنيه مصري ).

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مواصفات هاتف تكنو Spark 9

ويمتاز تكنو Tecno Spark 9، الذي يعد أرخص هاتف ذكي بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.6 بوصة، تبلغ أبعادها 20:9، وبدقة عرض 720 × 1600 بكسل، تدعم معدل تحديث 90 هرتز في الثانية.

ويتمتع هاتف تكنو Tecno Spark 9، بكاميرا خلفية مزدوجة الأساسية بدقة 13 ميجابكسل كوحدة رئيسية ومستشعر للعمق، مع كاميرا أمامية لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو دقة 8 ميجابكسل عبارة عن ثقب صغير على شكل قطرة ماء.

ويعمل هاتف تكنو Tecno Spark 9، بواسطة معالج من نوع Helio G37، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بـ 3 سعات مختلفة 3 أو 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 64 أو 128 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويحتوي هاتف تكنو Tecno Spark 9، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، مع وجود منفذ شاحن من نوع microUSB ومنفذ سماعات الرأس بقياس 3.5 ملميتر ، ويعمل الجهاز بنظام تشغيل أندرويد 12.