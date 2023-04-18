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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بأقل من 3000 جنيه.. مواصفات أرخص موبايل بنفس إمكانيات سامسونج وشاومي

أقل من 3000 جنيه..تعرف
أقل من 3000 جنيه..تعرف على مواصفات أرخص موبايل بنفس إمكانيات

تحرص شركة تكنو Tecno  على إطلاق هواتف ذكية بأسعار رخيصة لكن بمواصفات عالية تتخطى فئتها السعرية، ومن أفضل هذه الهواتف هو Spark 9.

ويقدم موقع أمازون الهند خصما كبيرا على هاتف Tecno Spark 9 حيث يبلغ سعره بعد التخفيض 8000 روبية هندية(أي ما يعادل 2960 جنيه مصري ).

أقل من 3000 جنيه..تعرف على مواصفات أرخص موبايل بنفس إمكانيات سامسونج وشاومي

مواصفات هاتف تكنو  Spark 9

ويمتاز تكنو Tecno  Spark 9، الذي يعد أرخص هاتف ذكي بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.6 بوصة، تبلغ أبعادها 20:9، وبدقة عرض 720 × 1600 بكسل، تدعم معدل تحديث 90 هرتز في الثانية.

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برخص التراب.. أحدث موبايل بكاميرا 64 ميجابكسل

ويتمتع هاتف تكنو Tecno  Spark 9، بكاميرا خلفية مزدوجة الأساسية  بدقة 13 ميجابكسل كوحدة رئيسية ومستشعر للعمق، مع كاميرا أمامية لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو دقة 8 ميجابكسل عبارة عن ثقب صغير على شكل قطرة ماء.

ويعمل هاتف تكنو Tecno  Spark 9، بواسطة معالج من نوع Helio G37،  ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بـ 3 سعات مختلفة 3 أو 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي  64 أو 128 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويحتوي هاتف تكنو Tecno  Spark 9، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، مع وجود منفذ شاحن من نوع microUSB  ومنفذ سماعات الرأس بقياس 3.5 ملميتر ، ويعمل الجهاز بنظام تشغيل أندرويد 12.

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