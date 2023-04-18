موبايل بـ 3000 جنيه فقط.. إطلاق  Lava Blaze 2 رسميًا

تم إطلاق Lava Blaze 2 رسميًا الأسبوع الماضي في الهند. اليوم ، سيكون الهاتف الذكي جاهزًا للشراء من خلال Amazon India. ويحمل مواصفات مثيرة للاهتمام. إليك نظرة على ما يخبئه مشتري Blaze 2.

يبلغ سعر هاتف Lava Blaze 2 حوالي 110 دولار أمريكي (أي حوالي 3000 جنيه مصري تقريبا) ، ويتوفر ب 3 ألوان الأسود و الأزرق و البرتقالي. بهذا السعر ، يقدم الجهاز شاشة رائعة وتصميم زجاجي خلفي، و يمكن شراؤها من خلال موقع Amazon India وموقع Lava India الإلكتروني.

مواصفات هاتف Lava Blaze 2

يحتوي Lava Blaze 2 على شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.5 بوصة توفر جودة عرض HD + 720 × 1600 بكسل ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز ، ويقدم الهاتف معالج Unisoc T616 و 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDDR4x.

يوفر هاتف Lava Blaze 2 سعة تخزين UFS تبلغ 128 جيجا بايت وفتحة بطاقة microSD لتخزين إضافي. يأتي مزودًا مسبقًا بإصدار قريب من نظام التشغيل Android 12 OS ويمنحك إمكانية الوصول إلى ميزة تسجيل المكالمات المجهولة.

يتميز الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو تحتوي اللوحة الخلفية على كاميرا أساسية بدقة 13 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل وفلاش LED. للأمان ، يحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع.

يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 18 وات عبر منفذ USB-C. ويوفر الهاتف خيارات مثل بطاقة SIM المزدوجة و 4G VoLTE و Wi-Fi 802.11ac و Bluetooth 5.0 و GPS ومقبس صوت بقياس 3.5 مليمتر.

وبذلك ينافس الهاتف هواتف مثل POCO C55 و Infinix Hot 30i في السوق الهندي.