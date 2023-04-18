مسلسل ستهم الحلقة 27.. روجينا ماركة مسجلة في روسيا

أحمد بدير ضيف شرف

شهد مسلسل ستهم الحلقة 27، العديد من التطورات والتحولات الدرامية، والتي كانت بدايتها مع عودة ماشا الشخصية التي تقدمها الفنانة الروسية "آنا مينشيكوفا"، زوجة بركات "أمير صلاح الدين" من روسيا بعدما علمت بوفاة والدته، فضلا عن أن الألباستر الذي تصدره ستهم الشخصية التي تقدمها روجينا، علامة مسجلة يبحث عنها العديد من الزبائن في روسيا بسبب جودة صناعته، وأصبحت ماركة مسجلة، وعرضت عليها ماشا فتح مكتب للتصدر، هذا الي جانب ظهور أحمد بدير ضيف شرف بالحلقة في تقديم شخصية رجال أعمال، يتعاون مع رماح "جهاد سعد"، وحمل زوجة مصطفى "إبراهيم السمان"، بعد سنوات من عدم الإنجاب.

أظهرت الحلقة الـ27 من المعاناة التي يعيشها بركات الشخصية التي يقدمها الفنان أمير صلاح الدين، بعد وفاة والدته راوية"عايدة فهمي" خلال أحداث الحلقة السابقة، ومدى تعلقه بها، وأبدع أمير صلاح الدين في التعبير عن كل الحزن وكسر القلب التي يعاني منها بهدوء وانفعالات تعبر عن مدى الحسرة التي تسيطر على قبلة، وقدم لنا المخرج رؤوف عبد العزيز، العديد من المشاهد الرائعة بين بركات ووالدته راوية، فضلا عن زوجته ماشا "آنا مينشيكوفا"، عندما علمت بوفاة والدته، بعدما هربت من بسبب أحداث الإرهاب في مصر خلال الحلقات السابقة.

وحل الفنان أحمد بدير ضيف شرف الحلقة 27 من خلال شخصية عباس السلكاوي، رجل أعمال، يعرض على رماح الشخصية التي يقدمها جهاد سعد، الشقيق الأكبر لستهم، العمل معه في التجارة، بأن يتجار بفلوس الناس ويأخذ منهم فلوس مقابل فائدة كبيرة كل شهر، وبالفعل يوافق رماح على كلام عباس السلكاوي ويأخذ منه مبلغ نصف مليون جنيه، ويعرض على العديد من أهل القرية المتاجرة بفلوسهم مقابل فائدة ربحية كل شهر تصل الـ30 %.

وكشفت الحلقة أن ألباستر ستهم "روجينا"، أصبح ماركة مسجلة في روسيا، والكل يبحث عنه لجودة صناعتها، واقترحت ماشا على ستهم، فتح مكتب لتصدير الألباستر، والتوسع في صناعته بسبب الإقبال الهائل عليه في روسيا، ووافقت ستهم على هذا الأمر.

انتهت الحلقة على خبر سعيد لستهم "روجينا"، و هو حمل زوجته شقيقها مصطفى "إبراهيم السمان"، بعد سنين من عدم الإنجاب، ويعود الفضل لستهم فيما حدث خاصة أن ساعدته وأرسلت له المبلغ الذي كان يريده من أجل العملية التي تساعدهم في إلإنجاب.

ونجح الثنائي الذي جمع المخرج رؤوف عبد العزيز والنجمة روجينا في جذب الأنظار إليهم، على مدار 27 حلقة حيث حققوا ردود فعل واسعة ليس فقط على مستوى الجمهور، ومواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، والذي نالت العديد من الإشادات النقدية، ولكن على صعيد عدد من الشخصيات العامة أيضا التي أشادت بالعمل في مقدمتهم الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة، التي أبدت إعجابها بشخصية "ستهم" التي لعبتها روجينا نظرا لما تحمله من مشاعر وانفعالات استثنائية.

ورغم الزخم الذي شهده النصف الثاني من الموسم الرمضاني من تعدد للأعمال المشاركة به، لكن فريق عمل «ستهم» حافظ على مكانته في المشاهدة بل حصد نسب أكبر منها بعد التطورات الكبيرة التي شهدتها شخصية روجينا بالأحداث ومواصلة العمل لصراعاته بين الأشقاء من جانب بجانب صراع روجينا مع الحياة من جانب آخر.

قصة مسلسل ستهم

يستلهم مسلسل “ستهم” أحداثه من قصص لسيدات مُكافحات، حصلن على إشادات مجتمعية ضخمة، حيث تمت الإشارة إلى ذلك من البرومو الرسمي للمسلسل، أنه مستوحى من قصص واقعية.

ويتفرد العمل بأنه الوحيد خلال موسم رمضان 2023، أحداثه مستوحاة من الواقع، وتقدم شخصية سيدة ترتدي ثوب الرجال، ما جعل الجميع متشوقا لمشاهدة روجينا في هذا الثوب، وفي انتظار ما تقدمه خلال الماراثون الرمضاني، ويحسب لها جرأتها في تقدم هذه الشخصية التي تقدم للمرة الأولى في سباق رمضان في الدراما المصرية.

مسلسل ستهم

أبطال مسلسل ستهم

مسلسل “ستهم”، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، وبيومي فؤاد، وسلوى عثمان، بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أولى تجاربه في الدراما، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.

ويعد مسلسل ستهم، هو ثاني تعاون بين المخرج رؤوف عبد العزيز وروجينا بعد مسلسل "انحراف"، الذي نافسا به في موسم دراما رمضان 2022، وتصدر تريند جوجل أكثر من مرة بسبب أحداثه، وشارك به العديد من الفنانين منهم: سميحة أيوب، ولوسي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وأحمد صفوت، ومحمد الكيلاني، ورانيا محمود ياسين، وسماء إبراهيم، ودينا محسن الشهيرة بـ ويزو، ومحمد عادل.

مسلسل ستهم الحلقة 27

مسلسل ستهم الحلقة 27

مسلسل ستهم الحلقة 27

مسلسل ستهم الحلقة 27

مسلسل ستهم الحلقة 27

مسلسل ستهم الحلقة 27

مسلسل ستهم الحلقة 27

مسلسل ستهم الحلقة 27

مسلسل ستهم الحلقة 27