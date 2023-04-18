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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة تعلن عن خطة الاستعداد لـ عيد الفطر.. فيديو

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار متحدث وزارة الصحة

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، عن أهم استعدادات الوزارة، لعيد الفطر المبارك، قائلا “لدينا التأمين الطبى على مستوى المستشفيات وتوافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم”.

 

وقال حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”: "لدينا استعدادات على مستوى الفرق والمستلزمات الطبية، ونشر سيارات الإسعاف وتمركزها على مسافات قريبة".

 

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، أن فيروس كورونا لم ينتهي، ومازل موجود حتى الأن، لذا يجب الحرص على ارتداء الكمامة، والحصول على اللقاح، والحصول على نظام غذائي صحي متوازن.

 

 

ينتج عنها نوعا من الأعياء.

وأشار حسام عبد الغفار إلى أن هناك حالة طوارئ فى العيد بشأن حوادث الطرق وخاصة طرق السفر لمحافظات الدلتا والأماكن السياحية والساحلية، والتجمعات التى ينتج عنها نوعا من الأعياء.
 

الصحة المستشفيات المستلزمات الطبية فيروس كورونا والأماكن السياحية

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