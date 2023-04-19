تويوتا تتلقى 5 آلاف طلب في اليوم الأول لبيع سيارة bZ3 الكهربائية

تلقت تويوتا أكثر من 5000 طلب شراء لسيارة السيدان الكهربائية bZ3 في الصين في 16 أبريل ، وهو اليوم الأول للمبيعات، أعلنت شركة صناعة السيارات اليابانية عن رقم الطلب بعد وقت قصير من الإطلاق، وفقًا لـ CarNewsChina.

تويوتا bZ3 الكهربائية

وتم بناء نموذج تويوتا الثاني في سلسلة bZ وأول سيارة سيدان كهربائية من قبل مشروع FAW-Toyotaالمشترك، بسعر 24700 دولار (169800 يوان) ويبدأ الطراز الذي يتصدر النطاق بسعر 29000 دولار (199800 يوان).

تويوتا bZ3 الكهربائية

وتم تصميم تويوتا bZ3 على منصة e-TNGA الخاصة بصانع السيارات والتي يتم مشاركتها مع bZ4X SUV وتتميز بتكنولوجيا توليد القوة الرئيسية من BYD، بما في ذلك بطارية Blade LFPوالمحرك الكهربائي من Fudi Motor، وهي شركة تابعة لـ BYD.

تويوتا bZ3 الكهربائية

ويقدم النموذج خيارين للمدى في الصين، 321 ميلاً (517 كيلومترًا) و 382 ميلاً (616 كيلومترًا) كلاهما محسوب في دورة اختبار CLTC. يتميز الطراز الأساسي بمحرك أمامي بقوة 130 كيلووات (174 حصانًا) ، بينما يحتوي الطراز طويل المدى على محرك أمامي يبلغ 180 كيلو واط (241 حصانًا) وعزم دوران يبلغ 223 رطلاً (303 نيوتن متر).

تويوتا bZ3 الكهربائية

ويستمد الطراز الأول الطاقة من بطارية بقدرة 49.92 كيلو وات في الساعة بينما يتم تشغيل الأخير بواسطة حزمة 65.28 كيلو وات في الساعة، وتدعم تويوتا bZ3الشحن السريع للتيار المستمر، مع شحن بطارية Bladeمن 30 إلى 80% في 27 دقيقة.

أما بالنسبة لمواصفات الأداء، فالنموذج الأقوى يسير من 0 إلى 62 ميل في الساعة في 7.5 ثانية ويصل إلى سرعة قصوى تصل إلى 100 ميل في الساعة (160 كم / ساعة).

تويوتا bZ3 الكهربائية

ويبلغ حجم تويوتا bZ3 تقريبًا نفس حجم تسلا موديل 3 ، ويبلغ طولها 186 بوصة (4725 ملم) ، وعرضها 72.2 بوصة (1,835 ملم)، وارتفاعها 58 بوصة (1,475 ملم)، مع قاعدة عجلات 113.4 بوصة (2880 ملم) مم) إلى جانب الطراز 3 ، ستتنافس في السوق الصينية مع BYD Sealوسيارات السيدان الكهربائية الأخرى.

وتم بناء تويوتا bZ3في مصنع FAW-Toyotaفي تيانجين، الصين، والذي تم الانتهاء منه رسميًا في أكتوبر 2022، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمنشأة 200000 وحدة سنويًا وصنعت أول سيارة bZ3في 3 مارس.