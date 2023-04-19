ننشر.. جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي للعام 2022-2023 بالمنيا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي لنهاية العام الدراسي 2022-2023 " حكومي وخاص ولغات" بالمنيا والذي يستمر لمدة 3 ايام.

وأعلن حمدي السيد وكيل وزارة التعليم بالمنيا، أن امتحانات نهاية العام الدراسي 2022-2023 للصف السادس الابتدائي ستبدأ يوم الأحد 15 مايو المقبل حيث يؤدي الطلاب امتحان مادتى العلوم ومدته "ساعة ونصف" واللغه العربية ساعة ونصف والإثنين 16 مايو يؤدي الطلاب امتحان مادتى اللغه العربية والخط العربي " ساعتان ونصف" والتربيه الدينية ساعة ونصف" والثلاثاء 17 مايو يؤدي الطلاب امتحان مادتي الرياضيات "ساعة ونصف" والدراسات الاجتماعية ساعة ونصف.