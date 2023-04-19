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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في تصادم مركبين توك توك بإحدى قرى المنيا

حادث مروري بالمنيا
حادث مروري بالمنيا

أصيب 9 أشخاص بمركز المنيا إثر وقوع حادث تصادم بين مركبتين توك توك بطريق طراد النيل تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام توك توك بأخر بطريق جسر طراد النيل بإحدى قرى مركز المنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية والفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة وتم إخماد الحريق بالتوك التوك وقد أسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص.

والمصابين في الحادث هم لمياء. ي 23 عاما وأحمد. ي 22 عاما ويحي. ا 15 عاما وريماس. ا 6 سنوات وحسام. ب 22 عاما وحسين. ا 15 عاما ومصطفي. ه 16 عاما ويوسف. ح 16 عاما وأحمد. ح 14 عاما.

تم نقل جميع المصابين إلي المستشفي العام لتلقي العلاج حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه إرتجاج، وانتقل رجال إدارة المرور لمعرفة ظروف وأسباب الحادث.

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