عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في ليلة القدر.. آلاف المصلين يصلون التهجد بمساجد المنيا.. صور

آلاف المصلين بالمنيا
آلاف المصلين بالمنيا

شهدت منطقة ابو هلال بمدينة المنيا قيام آلاف المصلين بتأدية صلاة التهجد أحياء لليلة القدر حيث اكتظت المساجد بالمصلين واصطف المصلون في مئات الصفوف بالشوارع وسط حاله من الخشوع والدعاء لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم من الذين قبل صلاتهم وصيامهم وركوعهم وسجودهم وان يقبل ويستجيب لدعائهم ويجعلهم من اهل الجنه.

وانتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي " الفيس بوك" صور المصلين لتأدية صلاة التهجد وعلق آلاف المتابعين بالدعاء بقولهم " اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا".

يشار إلى ان الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا شهد احتفال مديرية الأوقاف بليلة القدر بمسجد سيدي أحمد الفولي بمدينة المنيا تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

بحضور الشيخ الدكتور حسانين عبدالحكم وكيل وزارة الأوقاف اللواء أ.ح هاني بدوي رئيس مدينة المنيا والدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، وعدد من أئمة الأوقاف ورواد المسجد.

أدي نائب المحافظ صلاة العشاء والتراويح وألقي كلمة نقل فيها تهنئة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا للحضور من رواد المسجد وكافة أهالي المحافظة بمناسبة هذه الذكرى العطرة والليلة المباركة وقرب عيد الفطر المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيد تلك الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات على مصرنا الحبيبة.

وألقى وكيل وزارة الأوقاف كلمة تحدث فيها حول فضل ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن الكريم تلك الليلة التي يغفر فيها الله لعبادة المؤمنين ويعتقهم من النار.

وأشار إلي أن الرسول صلى الله عليه وسلم ناشد أمته أن تلتمس ليلة القدر فى العشر الأواخر من رمضان خاصة فى الوتر منها من خلال الصلاة، وترتيل القرآن الكريم والدعاء للفوز بثواب هذه الليلة المباركة وقال إن مكانة ومنزلة ليلة القدر جاءت لأنها خير من ألف شهر.

وأشار إلى أن تسمية ليلة القدر جاءت لشرفها وعظيم قدرها عند الله عز وجل مما يدل على فضل هذه الليلة العظيمة بقدرها وجليل مكانتها عند الله.

آلاف المصلين بالمنيا
آلاف المصلين بالمنيا
آلاف المصلين بالمنيا
آلاف المصلين بالمنيا
آلاف المصلين بالمنيا
آلاف المصلين بالمنيا
آلاف المصلين بالمنيا
آلاف المصلين بالمنيا
رمضان المنيا التراويح فيس بوك التواصل الاجتماعي صفحات التواصل الاجتماعى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد طرد الشناوي.. الغندور يصدم جماهير الاهلي بهذا القرار

ميدو يكشف رد فعل مرتضي منصور بعد قرار المحكمة بعزله

الطن نزل 3 آلاف جنيه.. مفاجأة سارة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

إسكندرانية وجوزي مش رجل أعمال.. جوري بكر تكشف أسرارا عن حياتها الخاصة

كيفية صلاة التسابيح ليلة القدر.. تغفر جميع الذنوب

مواطن العفة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاعتداء على سائحة فرنسية

3 رسائل قوية للسيسي بشأن السودان.. ولهذه الأسباب يجتمع الأعلى للقوات المسلحة

دعاء قاله النبي جبر الله بخاطره ردده في ليلة القدر وسترى العجب

موضوعات متعلقة

نائب محافظ المنيا يشهد احتفال مديرية الأوقاف بليلة القدر

ترشيحاتنا

بمواصفات جبارة.. أفضل هاتف سامسونج للفئة المتوسطة في 2023

الولايات المتحدة تطالب البرهان ودقلو بالوقف الفوري لإطلاق النار في السودان

بلينكن يجري اتصالين بـ البرهان ودقلو.. ويؤكد مسئوليتهما عن ضمان سلامة المدنيين والبعثات الدبلوماسية

أجواء حارة اليوم.. درجات الحرارة تصل إلى 38 في هذه المنطقة

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

لمواجهة التهديد الصيني.. بلومبرج نيوز: تايوان تشتري 400 صاروخ أمريكي مضاد للسفن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملكة صفصف ودلال.. جعفر العمدة كيدز يتصدر السوشيال ميديا

السيسي خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة: مصر لا تتدخل في شؤون الدول.. ونؤكد على سلامة القوات المصرية في السودان

3 أطعمة تحمي عينيك من إصابتها بالأمراض

طريقة تحضير الغريبة بوصفة اقتصادية

فيديو

قلدت رمضان وطولها مفأجاة وتمسح أحذية ضيوفها.. طقوس زينة الغريبة في التصوير

السيسي خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة: مصر لا تتدخل في شؤون الدول.. ونؤكد على سلامة القوات المصرية في السودان

فيديو محير.. ظهور علامات ليلة القدر عند الأهرامات/ فيديو جراف

طلاسم حقيقية.. حمادة هلال يكشف عن أصعب مشهد في مسلسل المداح /فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

اﻟﻤﺰﻳﺪ