في ليلة القدر.. آلاف المصلين يصلون التهجد بمساجد المنيا.. صور

شهدت منطقة ابو هلال بمدينة المنيا قيام آلاف المصلين بتأدية صلاة التهجد أحياء لليلة القدر حيث اكتظت المساجد بالمصلين واصطف المصلون في مئات الصفوف بالشوارع وسط حاله من الخشوع والدعاء لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم من الذين قبل صلاتهم وصيامهم وركوعهم وسجودهم وان يقبل ويستجيب لدعائهم ويجعلهم من اهل الجنه.

وانتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي " الفيس بوك" صور المصلين لتأدية صلاة التهجد وعلق آلاف المتابعين بالدعاء بقولهم " اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا".

يشار إلى ان الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا شهد احتفال مديرية الأوقاف بليلة القدر بمسجد سيدي أحمد الفولي بمدينة المنيا تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

بحضور الشيخ الدكتور حسانين عبدالحكم وكيل وزارة الأوقاف اللواء أ.ح هاني بدوي رئيس مدينة المنيا والدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، وعدد من أئمة الأوقاف ورواد المسجد.

أدي نائب المحافظ صلاة العشاء والتراويح وألقي كلمة نقل فيها تهنئة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا للحضور من رواد المسجد وكافة أهالي المحافظة بمناسبة هذه الذكرى العطرة والليلة المباركة وقرب عيد الفطر المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيد تلك الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات على مصرنا الحبيبة.

وألقى وكيل وزارة الأوقاف كلمة تحدث فيها حول فضل ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن الكريم تلك الليلة التي يغفر فيها الله لعبادة المؤمنين ويعتقهم من النار.

وأشار إلي أن الرسول صلى الله عليه وسلم ناشد أمته أن تلتمس ليلة القدر فى العشر الأواخر من رمضان خاصة فى الوتر منها من خلال الصلاة، وترتيل القرآن الكريم والدعاء للفوز بثواب هذه الليلة المباركة وقال إن مكانة ومنزلة ليلة القدر جاءت لأنها خير من ألف شهر.

وأشار إلى أن تسمية ليلة القدر جاءت لشرفها وعظيم قدرها عند الله عز وجل مما يدل على فضل هذه الليلة العظيمة بقدرها وجليل مكانتها عند الله.

آلاف المصلين بالمنيا

آلاف المصلين بالمنيا

آلاف المصلين بالمنيا