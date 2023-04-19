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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بشرى من الأرصاد عن موعد انكسار موجة الحرارة الحالية.. تفاصيل

الارصاد
الارصاد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد ارتفاعات ملحوظة فى درجات الحرارة خلال فترات النهار، مشيرة إلى أن ذروة تلك الارتفاعات كانت بالأمس الثلاثاء، وسجلت القاهرة الكبري 36 درجة مئوية خلال فترة النهار، واليوم من المتوقع ان تنخفض درجات الحرارة انخفاض طفيف، ولكن مازلنا نشعر بالأجواء الحارة.

 

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الاولي”، أن اليوم درجات الحرارة على القاهرة الكبري 32 درجة مئوية خلال فترة النهار، ولكن الإنخفاض سيكون فى السواحل الشمالية للبلاد، موضحة أن الطقس خلال فترة النهار حار على القاهرة الكبري ومحافظات الوجه البحري، ومائل للدفئ على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وشديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

 

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال فترات الليل يكون هناك إنخفاض فى درجات الحرارة، والأجواء تكون مائلة للبرودة فى أغلب محافظات الجمهورية، لافتة إلى أن هناك أيضا نشاط للرياح يساعد بشكل كبير على إحساسنا بإنخفاض درجات الحرارة وإحساسنا بالأجواء الربيعية.

 

وأشارت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هناك فرص لسقوط الأمطار خلال فترة المساء على بعض المناطق من القاهرة الكبري ومدن القناة وجنوب الوجه البحري، وهي فرص ضعيفة جدا لأمطار خفيفة، ونسبة حدوثها ضعيفة، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية على فترات متقطعة من اليوم.

 

وعن موعد الانكسار، كشفت أننا سنشعر بإنخفاض درجات الحرارة بدءا من غدا الخميس، نتيجة كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، وتعود لمثل هذا الوقت من العام.

الأرصاد الجوية درجات الحرارة منار غانم القاهرة الكبرى فترة النهار

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