عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفائز بمسابقة القرآن الكريم: كنت أراجع في اليوم عشرة أجزاء

الدكتور ماهر فرماوي،
الدكتور ماهر فرماوي، الفائز بالمركز الأول بمسابقة القرأن الك

 قال الدكتور ماهر فرماوي، الفائز بالمركز الأول بمسابقة القرآن الكريم، إنه كان يمثل مصر، ووزارة الأوقاف تقوم بعمل إختبارات أولية على مستوي الجمهورية قبل المسابقة، معقبا: “نختبر مرة واثنين وثلاثة وأربعة، ثم يتم التصفية على شخص أو اثنين لتمثيل مصر على مستوي العالم”.

وأضاف الدكتور ماهر فرماوي، الفائز بالمركز الأول بمسابقة القرآن الكريم، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه كان هناك أكثر من 8 تصفيات أولية، معقبا: “فى المسابقة كنت أمثل مصر فكنت يجب أن أكون على قدر من المسئولية”.

وتابع الفائز بالمركز الأول بمسابقة القرأن الكريم: “كنت أراجع فى اليوم عشرة أجزاء من القرآن، لأن تلك المسابقة لا يجب أن يحدث بها أخطاء لأنه ينقص من الشخص درجتين، فالعالم كله كان يريد رؤية مصر والقرأن قرأ بها فكان يجب أن أكون على قدر من المسئولية”.

ماهر فرماوي مسابقة القرآن الكريم وزارة الأوقاف الفائز بالمركز الأول القران الكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العيد السبت.. أول دولة تعلن موعد عيد الفطر المبارك

أول قرار رسمي من الأهلي بشأن عقوبة إيقاف كهربا 12 مباراة

طرح ورقة نقدية بـ 500 جنيه.. الحقيقة والتفاصيل

رضا عبد العال يُعلق على أداء نجم الأهلي: مرمطون وجاي كيد نساء

2500 جنيه رسميا|آخر سعر للذهب وعيار 21 الآن قبل ساعات من العيد

خصم 3 نقاط من الأهلي.. رد حاسم من اتحاد الكرة على مطلب سموحة

تعليق ناري من مهيب عبدالهادي عقب الخطأ في اسم كهربا بـ بيان الاتحاد

عائد من الموت.. أمريكي قضى شهرين في غيبوبة يزعم رؤية الجنة

ترشيحاتنا

إسرائيل تخصص 3.5 مليار شيكل لتطوير البنية التحتية للمستوطنات

دعاء ختم القرآن في رمضان مستجاب وكامل ومكتوب

تحذير خطير من روسيا بشأن إمداد كوريا الجنوبية لـ أوكرانيا بالأسلحة

القاهرة للزيوت: إيقاف مؤقت لإنتاج وبيع الصابون والمنظفات بأنواعها

الفسيخ فيه سم قاتل.. وفاة طفل وإصابة 3 من أسرته بسبب وجبة

بعد رمضان.. قرار جديد من أوسوريو تجاه لاعبي نادي الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنميل القدمين علامة على وجود 5 أمراض

فوائد عديدة.. أهمية الإفطار على عصير القصب في رمضان

بشرى لمرضى السرطان.. كبسولة ضوئية تعزز دقة العلاج الإشعاعي

شاهد.. طفل يقتحم البيت الأبيض ويخدع أجهزة الإنذار

فيديو

توقعات بهبوط الدولار ومفاجأة في سعر الذهب.. تفاصيل

نفسي أقابل الرئيس.. الفائزة بجائزة مليونير صدى البلد توجه الشكر للنائب أبو العينين

ميسرة: النفخ الأوفر غير لائق على أصالة ومناسب لـ مايا دياب

النهاية ستكون سعيدة للمشاهدين.. أحداث نهاية مسلسل جعفر العمدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ