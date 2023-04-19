الفائز بمسابقة القرآن الكريم: كنت أراجع في اليوم عشرة أجزاء

قال الدكتور ماهر فرماوي، الفائز بالمركز الأول بمسابقة القرآن الكريم، إنه كان يمثل مصر، ووزارة الأوقاف تقوم بعمل إختبارات أولية على مستوي الجمهورية قبل المسابقة، معقبا: “نختبر مرة واثنين وثلاثة وأربعة، ثم يتم التصفية على شخص أو اثنين لتمثيل مصر على مستوي العالم”.

وأضاف الدكتور ماهر فرماوي، الفائز بالمركز الأول بمسابقة القرآن الكريم، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه كان هناك أكثر من 8 تصفيات أولية، معقبا: “فى المسابقة كنت أمثل مصر فكنت يجب أن أكون على قدر من المسئولية”.

وتابع الفائز بالمركز الأول بمسابقة القرأن الكريم: “كنت أراجع فى اليوم عشرة أجزاء من القرآن، لأن تلك المسابقة لا يجب أن يحدث بها أخطاء لأنه ينقص من الشخص درجتين، فالعالم كله كان يريد رؤية مصر والقرأن قرأ بها فكان يجب أن أكون على قدر من المسئولية”.