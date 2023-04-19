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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حفل توزيع جوائز حفظة القرآن الكريم بمكتبة مصر العامة بالبحيرة

مسابقة حفظ القرآن
مسابقة حفظ القرآن الكريم

نظمت مكتبة مصر العامة مسابقة لحفظ القرآن الكريم علي مستويين أحدهما استهدف الأطفال والشباب من سن 10 أعوام إلى 25 عاما، وتم اختبارهم في حفظ القرآن الكريم كاملا ، أو نصفه حفظا وتجويدا، أما المستوي الاخر استهدف البراعم أقل من 10 اعوام، وتم اختبارهم في حفظ الجزئين التاسع والعشرون و الثلاثون،  أو جزء عم فقط.

ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة نظمت مكتبة مصر العامة بدمنهور حفل توزيع جوائز حفظة القرآن الكريم بقاعة المؤتمرات بالتعاون مع المنطقة الأزهرية بالبحيرة

حيث تم تكريم 20 متسابقا من حفظة القرآن الكريم،  الذين اجتازوا جميع اختبارات المسابقة وذلك ضمن 171 متسابق مشارك ، وتم اختيارهم من خلال 3 لجان اعضائها من مشايخ الأزهر الشريف، والعاملين بإدارة شئون القرآن الكريم.

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 وذلك بحضور كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة، والشيخ مسعود حربي مدير شئون القرآن الكريم بالمنطقة الأزهرية،  و نيفين الكاتب عضو مجلس النواب و أحمد الهواش مدير المكتبة

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