عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

في 24 ساعة.. أمن القاهرة يكشف العديد من جرائم السرقات ويضبط مرتكبيها

اللواء محمد عبد الله
اللواء محمد عبد الله

حققت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، العديد من النتائج الإيجابية فى مكافحة جرائم السرقات خلال 24 ساعة.

فقد أسفرت الجهود التي تمت بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، عن ضبط 5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" وبحوزتهم (10 مفاتيح مصطنعة – مبلغ مالى) لقيامهم بسرقة سيارة أحد المواطنين بإسلوب "المفتاح المصطنع" حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الساحل .

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وأقروا بتصرفهم فى السيارة المُستولى عليها بالبيع لعميلهم "سيئ النية" (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الشرقية) أمكن ضبطــه ، وبحوزته مبلغ مالى من متحصلات بيع السيارة ، وإعترف بقيامه بالتصرف فى السيارة بالبيع (لأحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الشرقية ) أمكن ضبطه وبحوزته السيارة المُستولى عليهــــا.

كما تم ضبط (4  أشخاص – مقيمون بمحافظة القاهرة) لقيامهم بإصطحاب (سائق سيارة – مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) داخل ورشة خاصة بأحدهم وتعدوا عليه بالضرب وإصابته بكدمات بالوجه وإستولوا منه على (هاتف محمول – مبلغ مالى) .

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بتحريض من (أحد الأشخاص – متواجد خارج البلاد ) حيث طلب من المجنى عليه توصيل مبلغ مالى لأحد الأشخاص إلا إنه إستولى عليه لنفسه ولم يقم بتسليمه وبمناقشة المجنى عليه بأقوال المتهمين إتهمهم بالسرقة وأنكر إستيلائه على المبلغ المالى المشار إليه.

وضبط (أحد الأشخاص - بدائرة قسم شرطة النزهة) حال إستقلاله تروسيكل "بدون لوحات معدنية " ملك شقيقه ، وبحوزته باب حديدى .

وبمناقشته عن مصدر الباب المضبوط بحوزته إعترف بسرقته من أحد العقارات بدائرة القسم وبإستدعاء مالكه تعرف على المسروقات وأتهمه بالسرقة .

كما إعترف بسرقته باب آخر من أحد العقارات ، تم بإرشاده ضبط الباب لدى عميله (صاحب مخزن خردة ، مقيم بدائرة قسم عين شمس) ونفى علمه بكونه من وقائع سرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

سرقات امن القاهرة مديرية امن القاهرة مباحث القاهرة جرائم السرقات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العيد السبت.. أول دولة تعلن موعد عيد الفطر المبارك

أول قرار رسمي من الأهلي بشأن عقوبة إيقاف كهربا 12 مباراة

طرح ورقة نقدية بـ 500 جنيه.. الحقيقة والتفاصيل

رضا عبد العال يُعلق على أداء نجم الأهلي: مرمطون وجاي كيد نساء

2500 جنيه رسميا|آخر سعر للذهب وعيار 21 الآن قبل ساعات من العيد

خصم 3 نقاط من الأهلي.. رد حاسم من اتحاد الكرة على مطلب سموحة

عائد من الموت.. أمريكي قضى شهرين في غيبوبة يزعم رؤية الجنة

تعليق ناري من مهيب عبدالهادي عقب الخطأ في اسم كهربا بـ بيان الاتحاد

موضوعات متعلقة

صاحب مخبز يقتل جاره بالرصاص بسبب خلافات الجيرة في منشأة ناصر

دوريات مسلحة وشرطة نسائية للمشاركة في تأمين احتفالات عيد الفطر بالقاهرة

بسبب إنفاق أمواله.. أب يقتل نجله بمصر الجديدة

القبض على شخصين يستغلان الأطفال في التسول ومسح السيارات بالمعادي

ضبط تاجر فاكهة اعتدى على شخصين بالضرب في حدائق القبة

بشرى سارة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.. تعرف عليها

المتهم بقتل صديقه بدار السلام: ”استفزني لما قطع صوباعي”

في نهار رمضان.. يقطع يد صديقه بسبب خلافات مالية بدار السلام

ترشيحاتنا

إسرائيل تخصص 3.5 مليار شيكل لتطوير البنية التحتية للمستوطنات

دعاء ختم القرآن في رمضان مستجاب وكامل ومكتوب

تحذير خطير من روسيا بشأن إمداد كوريا الجنوبية لـ أوكرانيا بالأسلحة

القاهرة للزيوت: إيقاف مؤقت لإنتاج وبيع الصابون والمنظفات بأنواعها

الفسيخ فيه سم قاتل.. وفاة طفل وإصابة 3 من أسرته بسبب وجبة

بعد رمضان.. قرار جديد من أوسوريو تجاه لاعبي نادي الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنميل القدمين علامة على وجود 5 أمراض

فوائد عديدة.. أهمية الإفطار على عصير القصب في رمضان

بشرى لمرضى السرطان.. كبسولة ضوئية تعزز دقة العلاج الإشعاعي

شاهد.. طفل يقتحم البيت الأبيض ويخدع أجهزة الإنذار

فيديو

توقعات بهبوط الدولار ومفاجأة في سعر الذهب.. تفاصيل

نفسي أقابل الرئيس.. الفائزة بجائزة مليونير صدى البلد توجه الشكر للنائب أبو العينين

ميسرة: النفخ الأوفر غير لائق على أصالة ومناسب لـ مايا دياب

النهاية ستكون سعيدة للمشاهدين.. أحداث نهاية مسلسل جعفر العمدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ