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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ريادة الأعمال جامعة القاهرة يعلن تفاصيل معسكر"توليد الأفكار ومسابقة start up weekend"

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن نادى ريادة الأعمال جامعة القاهرة ، انه تم اعادة فتح باب التسجيل لمعسكر ايام 24و 25 و 26 ابريل بعنوان " “معسكر توليد الأفكار ومسابقة start up weekend  ” وذلك تحت رعاية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.


محتوى التدريب:


- مقدمة عن الابتكار وريادة الأعمال 
- توليد الأفكار باستخدام Business opportunity map (BOM)
- تحديد مهام الأعضاء وتقسيم الفرق
- تحديد المشكلات محل الدراسة 
- تحديد شريحة العملاء 
- التدريب على تصميم نموذج الأعمال Business model canvas
- التواصل خارج أوقات التدريب لتقديم الدعم والمشورة
- تنفيذ وتقييم مسابقة بين المشاركين

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كما أوضح نادى ريادة الأعمال ، أن اخر ايام التدريب سيكون مسابقة لعرض مشروعات المشاركين وسوف يتم اختيار أفضل ٣ مشروعات لتأهيلهم للالتحاق بحاضنات ابداع التابعة لأكاديمية البحث العلمي والحصول علي دعم يصل الي ٣٥٠ الف جنيه ، منهم ٧٠ ألف مكافآت لأصحاب المشروع والباقي لتحويل الفكرة الي شركة والوصول للمنتج النهائي .

وهناك أيضا فرصة لأفضل المشروعات للالتحاق بحاضنه كلية سياسة واقتصاد بجامعة القاهرة
التسجيل عبر الرابط: 
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSf0ykBBTOrb5W.../viewform
 

كما أكد على أن التدريب مجاني ويمنح المشاركين شهادات حضور، سيتم التواصل مع المقبولين عبر البريد الإلكتروني
 

نادى ريادة الأعمال جامعة القاهرة جامعة القاهرة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا نادي ريادة الأعمال

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