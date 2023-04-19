ريادة الأعمال جامعة القاهرة يعلن تفاصيل معسكر"توليد الأفكار ومسابقة start up weekend"

أعلن نادى ريادة الأعمال جامعة القاهرة ، انه تم اعادة فتح باب التسجيل لمعسكر ايام 24و 25 و 26 ابريل بعنوان " “معسكر توليد الأفكار ومسابقة start up weekend ” وذلك تحت رعاية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.



محتوى التدريب:



- مقدمة عن الابتكار وريادة الأعمال

- توليد الأفكار باستخدام Business opportunity map (BOM)

- تحديد مهام الأعضاء وتقسيم الفرق

- تحديد المشكلات محل الدراسة

- تحديد شريحة العملاء

- التدريب على تصميم نموذج الأعمال Business model canvas

- التواصل خارج أوقات التدريب لتقديم الدعم والمشورة

- تنفيذ وتقييم مسابقة بين المشاركين



كما أوضح نادى ريادة الأعمال ، أن اخر ايام التدريب سيكون مسابقة لعرض مشروعات المشاركين وسوف يتم اختيار أفضل ٣ مشروعات لتأهيلهم للالتحاق بحاضنات ابداع التابعة لأكاديمية البحث العلمي والحصول علي دعم يصل الي ٣٥٠ الف جنيه ، منهم ٧٠ ألف مكافآت لأصحاب المشروع والباقي لتحويل الفكرة الي شركة والوصول للمنتج النهائي .

وهناك أيضا فرصة لأفضل المشروعات للالتحاق بحاضنه كلية سياسة واقتصاد بجامعة القاهرة

التسجيل عبر الرابط:

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSf0ykBBTOrb5W.../viewform



كما أكد على أن التدريب مجاني ويمنح المشاركين شهادات حضور، سيتم التواصل مع المقبولين عبر البريد الإلكتروني

