نصائح لتربية الأطفال على المسؤولية..تفاصيل

عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا عن غرس شعور المسؤولية لدى أطفالنا.
وقدمت عبر تقنية الفيديو جراف بعض نصائح لتربية الأطفال على المسؤولية من خلال عدة عوامل، وهي كالتالي:
أولا: المشاركة في الأعمال المنزلية منذ الصغر.
ثانيا: معرفة الطفل لحدود ممتلكاته وممتلكات الآخرين.
ثالثا: معرفة الحدود الإيجابية والسليمة في العلاقات يعزز بداخله قيمة الأمانة والصدق.
رابعا: سرد القصص له دور إيجابي في تعزيز القيم والأخلاق الحميدة داخل الطفل.
خامسا: الابتعاد عن أسلوب السخرية والنقد المستمر.
سادسا: تدريبه على مهارات العمل الجماعي.