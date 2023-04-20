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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نصائح لتربية الأطفال على المسؤولية..تفاصيل

تربية الأطفال
تربية الأطفال

عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا عن غرس شعور المسؤولية لدى أطفالنا.

وقدمت عبر تقنية الفيديو جراف بعض نصائح لتربية الأطفال على المسؤولية من خلال عدة عوامل، وهي كالتالي:

أولا: المشاركة في الأعمال المنزلية منذ الصغر.

ثانيا: معرفة الطفل لحدود ممتلكاته وممتلكات الآخرين.

ثالثا: معرفة الحدود الإيجابية والسليمة في العلاقات يعزز بداخله قيمة الأمانة والصدق.

رابعا: سرد القصص له دور إيجابي في تعزيز القيم والأخلاق الحميدة داخل الطفل.

خامسا: الابتعاد عن أسلوب السخرية والنقد المستمر.

سادسا: تدريبه على مهارات العمل الجماعي.
 

تربية الاطفال الأعمال المنزلية شعور المسؤولية القيم والأخلاق تقنية الفيديو

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