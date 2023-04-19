استشاري تخطيط عمراني: العمران يقود التنمية بالدولة المصرية ويؤثر على الاقتصاد

أكد دكتور سعيد حسانين استشاري التخطيط العمراني،أن الدولة المصرية حتى عام 2050، سنشهد زيادة سكانية من 50 إلى 60 مليون نسمة، فكان لا بد من وحود مجمعات سكنية جديدة، تعمل على إستيعباب هذا العدد الضخم.

وقال سعيد حسانين، خلال لقاء له لبرنامج “حديث الأخبار”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن التشييد والبناء بالمدن الجديدة، يرفع من قمية الإقتصاد المصري، ويساهم في توفير فرص عمل للشباب المصري، والتقليل من معدلات البطالة.

وتابع استشاري التخطيط العمراني، أنه تم العمل على تنمية 2 مليون فدان بالمناطق الصحراوية، مما سيكون لها دور في الحد من التعادي على الأراضي الزراعية.

العمران يقود التنمية

وأشار سعيد حسانين إلى أن العمران يقود التنمية بالدولة المصرية، ويؤثر بشكل قوي على الإقتصاد المصري.