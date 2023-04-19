إصابة شاب وفتاة فى حادثين متفرقين بالبحيرة

أصيب شاب وفتاة بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادثين متفرقين بمركزي أبو حمص وكوم حمادة، ونقل المصابان إلى المستشفيات التابع لها الحادثان وتحرر محضران بالواقعتين وتولت النيابة التحقيق.

إصابة شاب في حادث بالبحيرة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة يفيد استقبال مستشفى المحمودية العام شاب يدعى طارق خلاف عبدالقوي، 25 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر تعرضه لحادث تصادم بين دراجة نارية بسيارة بنطاق دائرة شرطة المركز، ونقل إلى مستشفى المحمودية العام لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة.

إصابة فتاة في حادث بالبحيرة

كما تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد استقبال المستشفى فتاة تدعى« ندا عبد الفتاح قناوى»، 25 سنة، مصابة بكدمات متفرقة من الجسم وكسر في الساق اليمنى، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتوك توك بنطاق دائرة شرطة المركز وجار عمل الفحوصات الطبية داخل مستشفى كوم حمادة العام وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.