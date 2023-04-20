خلق عقبات مصطنعة .. روسيا توجه اتهامات حادة لأمريكا

طالب السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف اليوم، السلطات الأمريكية بإصدار تصاريح دخول على الفور لجميع أعضاء الوفد الروسي المعلن عنهم للمشاركة في أحداث الأمم المتحدة.

وقال أنتونوف في بيان أصدرته السفارة الروسية، "ندعو واشنطن مرة أخرى إلى التوقف عن خلق عقبات مصطنعة والمطالبة بإصدار تصاريح دخول على الفور لجميع المشاركين المعلن عنهم من قبل الجانب الروسي". حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

كما دعا الرأي العام الأمريكي إلى الانتباه إلى فشل السلطات الأمريكية في الالتزام بـ "الالتزامات الدولية الأساسية والمعايير الأساسية للدبلوماسية".

ومن المقرر، أن يرأس وزير الخارجية الروسي لافروف اجتماع مجلس الأمن الدولي في نيويورك في الفترة من 24 إلى 25 من الشهر الجاري. حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.