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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مشاهد تحبس الأنفاس .. الثلوج تغطي شوارع السعودية | شاهد

شوارع الطائف
شوارع الطائف

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق مشاهد من اكتساء شوارع مدينة الطائف السعودية بالثلوج البيضاء، مما تسبب في عرقلة لحركة سير المركبات في الطرق، وعلى إثرها هرعت كافة الجهات الحكومية والخدمية بمباشرة إزالة كميات البرد عن الطرق.

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وقد وثقت مجموعة فيديوهات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سقوط كميات كبيرة من زخات البرد، الأربعاء على الطائف، مما تسبب في "تغريز" السيارات في شوارع الحلقة الشرقية بالطائف، وتعطل حركة السير، في الوقت الذي حاول فيه عدد من المتواجدين فتح الطريق أمام سيارات النقل التي تعطلت بسبب كثرة البرد المتساقط، بينما قام آخرون بتوثيق المشهد بهواتفهم، في احتفالية السكان بالثلوج.

فرق الطوارئ

من جهتها، باشرت فرق أمانة الطائف الميدانية بوكالة المشاريع، الحالة المطرية التي شهدتها أحياء شمال الطائف ظهر اليوم، حيث نجحت الفرق مدعومةً بالآليات والعمالة المتخصصة في إزاحة البرد الذي تساقط بشكل كبير وكثيف على الأحياء، وطريق الرياض- الطائف، مما أعاق الحركة جزئيًا.

وأوضحت الأمانة في بيان، نقلته قناة "العربية" أن الفرق الميدانية بوكالة المشاريع نجحت في إزاحة البرد في وقت قياسي، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها في الطريق، منوهة بأنها تعمل وفق خطة لاحتواء آثار الأمطار من خلال متابعة الأرصاد والتوقعات بالحالة المطرية، وتوزيع فرق ميدانية وآليات في المواقع التي ستشهد حالة مطرية للتعامل مع الحدث ومعالجة الملاحظات فور حدوثها، مما يضمن سلامة وراحة الأهالي.

البرد على طرق الطائف


 

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