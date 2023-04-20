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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اليمن| خلال توزيع مساعدات.. مقتل 85 شخصًا في حادثة تدافع بصنعاء

مقتل 85 شخصًا في
مقتل 85 شخصًا في حادثة تدافع في صنعاء

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان “خلال توزيع مساعدات.. مقتل 85 شخصًا في حادثة تدافع في صنعاء”.

ووفقا للتقرير، قُتل 85 شخصًا على الأقل وأصيب 322 بجروح، اليوم الخميس، في اليمن، في أحد أكبر حوادث التدافع في العالم في السنوات العشر الأخيرة، وذلك خلال توزيع مساعدات مالية في عاصمة البلد الغارق بالحرب.

ويشهد أفقر دول شبه الجزيرة العربية منذ 2014 حربًا بين المتمرّدين الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على صنعاء، والقوات الموالية للحكومة والتي يدعمها تحالف عسكري تقوده السعودية.

وتسبّبت الحرب بمقتل مئات الآلاف بشكل مباشر أو بسبب تداعياتها، فيما يهدّد خطر المجاعة ملايين السكّان، ويحتاج آلاف إلى علاج طبّي عاجل غير متوافر في البلد الذي تعرّضت بنيته التحتيّة للتدمير.

حادثة تدافع صنعاء اليمن مساعدات مالية خطر المجاعة

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