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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس .. حظك اليوم الجمعة 21 أبريل 2023 : إياك والتردد

برج القوس وحظك اليوم
برج القوس وحظك اليوم

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، اليوم هو يوم رائع، وخاصة للذين تمت دعوتهم لاغتنام الفرصة للبدء في مشروع جديد تمامًا وإطلاق العنان لإمكاناتهم الإبداعية.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم الجمعة 21 أبريل 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا.

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برج القوس .. حظك اليوم الخميس 20 أبريل 2023 : تتميز عن منافسيك

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 20 أبريل 2023 مهنياً وصحياً وعاطفياً

توقعات برج القوس وحظك اليوم الجمعة 21 أبريل 2023

أنت رائع في المخاطرة واستكشاف المجهول والانخراط في أفكار جديدة، لكن في بعض الأحيان تكون الرحلات الداخلية هي الأصعب، الوقت مناسب للعمل على أي مخاوف أساسية قد تكون لديك بشأن نفسك.

توقعات برج القوس في العمل

قد يكون من السهل جدًا أن تضل طريقك بأفكار وآراء من حولك، لا تتردد في اتباع حدسك لأن هذا هو في النهاية الشخص الوحيد الذي تتحمل مسؤوليته.

برج القوس وحظك اليوم صحيا

اقض وقتًا في التفكير في أفكارك ، واسمح لنفسك بالوقت الذهني اللازم لاكتشاف مصدر التوازن والحيوية الخاص بك.

برج القوس وحظك اليوم في الحب

الدرس الأكبر الذي يجب أن تتعلمه اليوم هو أنه حتى القليل من البحث عن الذات صحي وسيجعل العلاقة أكثر إثراءً.

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

﻿افحص كيف يمكنك الوصول إلى مكان التوازن دون التعرض لمخاطر مالية غير ضرورية.

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