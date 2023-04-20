لسبب غريب..هبوط اضطراري لطائرة قبل موعدها.. أعرف القصة

أثار إضطرار طائرة لتنفيذ "هبوط اضطراري" في مدينة ألمانيا جدل واسع ، إلا انها أن طاقم الطائرة أعلن فيما بعد أن ذلك بسبب سلوك اثنين من الركاب كانا على متن تلك الرحلة التي أقلعت من مطار ليفربول وكان مقرراً أن تهبط في أحد المطارات التركية.

وفقا لموقع اكسبريس فقد قام الراكبان بسلوك تخريب مزعج من راكبين كانا في تلك الوقت على متن الرحلة التي أقلعت من مطار ليفربول وكان مقرراً أن تهبط بالفعل في أحد المطارات التركية، وراء الهبوط

سلوك تخريبي



وقد قامت الطائرة بعد الإقلاع من مطار "جون لينون" في تمام الساعة 1.06 مساءً، وذلك في الأضطرار إلى الهبوط غير المقرر وذلك بسبب السلوك "التخريبي" للراكبين بعد حوالي ساعتين من القيام ببدء الرحلة، وذلك أثناء التحليق فوق مدينة ميونيخ قبل أن تهبط مرة أخرى لتقابلها الشرطة على المدرج عند حوالي الساعة 4.20 عصراً من يوم الأربعاء.