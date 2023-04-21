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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

علاج لمرضى السكر .. الكشف عن نبات سحري أقوى من العقارات

المورينجا لعا العديد
المورينجا لعا العديد من الفوائد الصحية

تحتوي شجرة المورينحا  على قدر كبير من العناصر الغذائية المهمة، وقد تبين أن ورقة المورينجا تحتوي على عدة مواد فعالة، وكل مادة  تعالج العديد من الامراض، إضافة إلى أنها تحتوي على مركبات مضادة للبكتيريا والفطريات.


ولتحقيق الفائدة من شجرة المورينحا ، يمكن تناول اوراقها  طازجة مع السلطة، أو مطبوخة مثل السبانخ أو مجففة ،فهي ترش مثل البهارات والتوابل على الطعام   ، كما يتم تناول البذور بشكل طازج، ويجب مضغها  قبل البلع. 

تحتوي البذور على نسبة كبيرة من البوتاسيوم الذي يقوي الذاكرة، وتحتوي على نسبة عالية من الحديد، فهي تعالج نقص الحديد في الجسم، وليس لها اضرار ومن الممكن ان تاخذها حبوب أو عن طريق مشروب كالشاي، وتقوي المناعة جدا حيث ترتفع نسبة المناعة في الجسم.

وتستخدم المورينجا  في انتاج ادوية، فهي تحتوي على 9 اضعاف البروتين الموجود في الزبادي، وتحتوي الورقة على 27% بروتين اما الزبادي 3% بروتين ..ويمكن طبخ المورينجا مثل السبانخ، ويتم استخدامها أيضا  في السلطة .

 

معدل السكر :


وقال الدكتور شعيب فتوح دكتوراه في النباتات الطبية والعطرية إن تناول بذور المورينجا يفيد في التحكم بمعدل السكر في الجسم  خاصة النوع الثاني..حيث تعمل على تنظيم نسبة السكر في الدم.

وأشار أن الدراسات الحديثة أثبتت  ، أن بذور المورينجا  تعمل  على ضبط السكر مع العلاج، وتثبت السكر خلال اليوم وتحافظ علية من الصعود والهبوط، وقد ثبت ذلك من خلال رسالة دكتوراة من جامعة القاهرة.

كما تساعد البذور في تعزيز صحة القلب، فهي تحافظ علي  التدفق الطبيعي للدم، والوقاية من مشاكل ارتفاع ضغط الدم، وبالتالي إمداد أعضاء الجسم بما يلزم من أكسجين وغذاء.، كما تحمي الكبد من التدهور والتليف، وتحافظ على قوة وظائفه.

علاوة علي انها تساعد في التخلص من وجع المفاصل، والشفاء من مرض فقر الدم، والشفاء من مشاكل الجهاز التنفسي والهضمي.

 

وتساهم البذور في علاج الأرق واضطراب النوم ، والحصول على النوم العميق المريح بسرعة، والتخلص من التوتر والإجهاد ، مما يعود على الجسم بالنشاط والحيوية .


كما تعمل  البذور على تجديد الخلايا التالفة من البشرة والوقاية من علامات التجاعيد؛ وتساعد في منع ظهور آثار التقدم في العمر.

شاي المورينجا:

 

ولفت شعيب ،  الي أن استخدام  شاى أوراق المورنجا ،  فهي تعمل على تنشيط خلايا موجودة في البنكرياس، وهي المسئولة عن افراز الانسولين ..حيث يعيد نشاطها من جديد، فهي تعمل  على توازن الهرمونات داخل الجسم وزيادة الحساسية للأنسولين مما يؤدي إلى فقدان الوزن.
كما أنه يساعد على التوازن في مستويات السكر في الدم وزيادة مستويات الطاقة.

كما يساعد  شاي المورينجا  في عودة الشعر الابيض إلى اللون الاسود يسود لانها تقوي البويصلات ،و تساعد جذور المورنجا في الوقاية  من السرطان وتعالج البكتريا السيئة الموجودة في القولون وينشط عضلة القلب.

وتستخدم الأوراق كذلك في  تحسين صحة العظام،  فهي تحتوي على الفسفور والكالسيوم المهمان لتقوية العظام، وتحتوي كذلك على مضادات الالتهابات الهامة للوقاية من التهابات المفاصل، كما تقي من هشاشة العظام خاصة للنساء بعد انقطاع الطمث.

 

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