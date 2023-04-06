الخبيزة.. نبات يقلل ظهور التجاعيد ويعزز صحة المناعة.. تعرف على فوائده

تشتهر نبتة الخبيزة بأنها مصدر غذائي هام، توارثتها بلاد عديدة، وتحتل كذلك أهمية كبيرة في ثقافة بعض البلدان العربية، ويطلق عليها البعض نبتة الفقراء.، وقد استخدمها الطب الصيني التقليدي، لعلاج اضطرابات الأمعاء الغليظة والمعدة والرئتين.. حيث تعمل الخبيزة كملين يساعد في تسريع حركة الأمعاء والتخلص من مشاكل عسر الهضم والإمساك .

تعد نبتة الخبيزة مفيدة في محاربة الإصابة بمشاكل الجهاز التنفسي ،للتخلص من البلغم، وتعمل على إرخاء الحنجرة.، لذا فإن الخبيزة تستخدم كمهدىء ومضادة للالتهابات و تأخير الشيخوخة ونزلات البرد والسعال

كما تعد الخبيزة مضادة للالتهاب ، فهي لا تستخدم على الجروح فقط، بل يساعد استخدام الصمغ الخاص فيها على تقليل خطر إصابة المنطقة بالالتهاب ، لوجود خصائص مضادة للالتهاب والتورم.

تعزيز صحة المناعة

وقال الدكتور شعيب فتوح دكتوراه في النباتات الطبية والعطرية، إن الخبيزه، تعمل علي تعزيز صحة الجهاز المناعي، وتقترب تركيبتها الغذائية والعلاجية من نبتة الجرجير والسبانخ الغنية بالفيتامينات والمعادن، أهمها فيتامين أ و ب 12 والحديد.. حيث تحتوي على عناصر غذائية م فهي مفيدة جداً للجسم ويتم طبخها في فصلي الشتاء والربيع .

وللحصول على شعر صحي ولامع وقوي، ونظيف متزن الزيوت والإفرازات الدهنية. حيث يستخدم منقوع ماء الخبيزة في التخلص من القشرة والتهابات فروة الرأس، و التخلص من الحكة والفطريات التي تسبب أمراض فروة الرأس، بسبب خصائصها المضادة للالتهابات.



تأخير ظهور التجاعيد:



وتحتوي الخبيزه على خصائص تساعد في تحفيز انتاج الكولاجين في الوجه وبالتالي إبطاء عملية ظهور التجاعيد مما يؤخر الشيخوخة ، كما يستخدم زيت الخبيزة من أجل تحقيق هذه الفائدة ، كما أن مشروب الخبيزة يساعد في تحقيق هذه الفائدة، مع مراعاة عدم تناول كمية كبيرة منه.

تحتوي على مواد صمغية بنسبة 5 في المائة وتتكون من جزيئات السكر، مثل الجالاكتوز والجلوكوز وحمض الجلوكورونيك. كما أنها تحتوي على مركبات الفلافونويد في شكل كبريتات بكميات أقل. وتحتوي الأزهار تقريباً على نفس القدر من الصمغ في تركيبة مماثلة لتكوين الأوراق.

وتحتوي سيقان نيتة الخبيزة على مادة لزجة تشبه الصمغ وهي التي تستخدم لتحقيق هذه الفائدة ، كما تشتهر البذور الخضراء غير الناضجة للخبيزة بتأثيرها على الرغبة الجنسية.

وفهي تنتج مادة صمغية تستخدم في صناعة الأدوية كغشاء واقي كمهدئ.، كما تستخدم مستخلص النبتة لعلاج التهابات الفم والحنجرة والجهاز الهضمي.، كما تستخدم أيضاً لعلاج نزلات البرد والسعال الجاف، كما تساعد تخفيف الأعراض التي تسببها البواسير.

وعند استخدام زيت نبتة الخبيزة أو شرب كوب من الشاي مع الخبيزة يساعد في تهدئة الجسم واسترخاءه، وتساهم في الخلود للنوم بشكل سريع.

وتحتوي كميات كبيرة من مضادات الأكسدة التي تلعب دورا هاما في الوقاية من العديد من الأمراض الخطيرة في مقدمتها السرطان، فضلا عن مكافحة الشيخوخة المبكرة ومنع تكون التجاعيد والحفاظ على شباب البشرة الدائم



وأبرز فوائد الخبيزة الصحية الآتي:

حيث تساعد الخبيزة في الوقاية من الإصابة بمرض السرطان، و الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، و تقليل ارتفاع ضغط الدم، و أوراق الخبيزة في علاج النزلات الصدرية، والسعال، وأمراض الشتاء ، و علاج الكحة ونزلات البرد، تقوية وتعزيز الجهاز المناعي.

وتساعد الخبيزة، كذلك في تسكين آلام الجسم الداخلية والخارجية حيث يتم وضع أوراقها علي مكان الالم .، وتعمل الخبيزة كمضاد للالتهابات وتساعد في علاج لدغات الحشرات والطفح الجلدي .، كما يساعد منقوع الخبيرة في إزالة حصوات الكلى .



كما تساعد الخبيزة في التخلص من الالتهابات التي تصيب الأمعاء ،و علاج التهابات اللثة والأسنان، ومقاومة الإلتهابات ، كما تساعد في تسهيل عملية الهضم لإحتوائها علي الإلياف، و التخلص من الامساك المزمن ، و مقاومة التجاعيد وتغذي البشرة وتدخل في صنع مستحضرات التجميل، وتساعد في التخلص من قشرة الشعر.