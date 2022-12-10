استشاري: كلوسيز يقوي الجهاز المناعي ضد الفيروسات والتحورات

قال الدكتور مصطفى حامد، استشاري الأمراض الباطنية، إن السنوات الماضية تعرضنا لفيروسات وتحورات عديدة، ولذلك يجب علينا أن نقوي الجهاز المناعي، لكونه خط الدفاع الأول للفيروسات.



وأضاف الدكتور مصطفى حامد، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن تقوية الجهاز المناعي للأطفال وكبار السن أمر مهم ، لكونهم يعانون من ضعف الجهاز المناعي، والذي ينتج عليه حدوث مضاعفات حادة، منوها بضرورة الاعتماد على الفيتامينات لتقوية الجهاز المناعي.



واسترسل: فيتامين أ و د وأوميجا 3 من أهم الفيتامينات التي تعمل على تقوية الجهاز المناعي بنسبة 60 أو 70%، منوها بأن كلوسيز يضم تلك الفيتامينات بشكل قوي ومركز.



وأكمل: من الضروري حصول الأطفال على كلوسيز منذ الصغر، متابعا: كلوسيز يسمع بتناوله للأطفال من سن عام، وجرعة واحدة من " كولوسيز" كافية لتعزيز جهاز المناعة ضد الفيروسات.